Dzirnavu ielas krustojums tikko pārbūvēts, bet bruģakmeņi jau lido pa gaisu: ceļa seguma likstas turpinās arī Kleinberga laikos
Rīgā vēl turpinās Dzirnavu ielas pārbūves darbi, taču vienā no jau pilnībā pārbūvētajiem krustojumiem atklājušās pavirši padarīta darba sekas. Kāds garāmgājējs pamanījis, ka ceļa segums burtiski jūk ārā un bruģakmeņi lido pa gaisu, radot riskus satiksmes dalībniekiem. Tikmēr Rīgas dome lepojas ar paveikto, īpaši izceļot šī konkrētā krustojuma pārbūvi.
Pievērst uzmanību šai problēmai mudinājis kāds X.com lietotājs, kurš raksta: “Dzirnavu un Tērbatas stūrī jaunais veidojums jau jūk ārā. Lielā gabarīta bruģakmeņi lido pa gaisu”. Ieraksta autors norāda, ka kopā ar kolēģi vienu no bruģakmeņiem mēģinājis ievietot atpakaļ, taču tas neko nav devis. “Ar kolēģi vienu iebakstījām atpakaļ, bet auto plūsma to atkal ‘izcēla’,” viņš raksta, brīdinot, ka šādā veidā autovadītāji var sabojāt savu spēkratu.
Tikmēr Rīgas domes pārstāve Marta Kotello sociālajos tīklos publicējusi video, kurā izrāda Dzirnavu ielas pārbūves laikā paveikto. “Rīdzinieki, tāpat kā jūs, arī es ļoti gaidu, kad pabeigsim Dzirnavu ielu,” viņa norāda, demonstrējot atjaunotos ielas posmus. Uzsvērts, ka pilnībā pārbūvēti Dzirnavu un Skolas, kā arī Dzirnavu un Baznīcas ielas krustojumi, ierīkotas jaunas gājēju pārejas, velostatīvi un apzaļumotas zonas. Atsevišķos posmos asfalta vietā ieklāts vēsturiskais bruģis, savukārt pie tirdzniecības centra “Galerija Rīga” izveidota pacelta gājēju pāreja. “Šī ir iela visiem. Sava vieta ir gan gājējiem, gan velobraucējiem, autosatiksmei, un ir arī stāvvietas,” skaidro Kotello.
Jau pavisam drīz pabeigsim būvdarbus Dzirnavu ielā. ☑️ Kādas pārmaiņas tā piedzīvojusi? Kuras pārmaiņas tev vislabāk patīk? https://t.co/j8rwzRsE9M— Marta Kotello (@MartaKotello) October 15, 2026
Zīmīgi, ka video par pilnībā pārbūvētu tiek nosaukts arī Dzirnavu un Tērbatas ielas krustojums – tieši tā vieta, kur garāmgājējs pamanījis izkustējušos bruģakmeņus. Kā liecina jaunākā informācija, šajā vietā jau sākti seguma labošanas darbi.
Jāpiebilst, ka šī nav pirmā reize, kad Rīgā radušās problēmas ar svaigi remontētas ielas seguma kvalitāti. Ja šoreiz tās radušās, galvaspilsētu vadot Viesturam Kleinbergam, tad iepriekš tas notika Nila Ušakova laikā. 2021. gadā Jauns.lv vēstīja, ka Rīgas domei nāksies iegādāties papildu bruģi bijušā mēra Nila Ušakova laikā remontētajai Krišjāņa Barona ielai. Toreiz papildu bruģis bija nepieciešams saistībā ar iecerētām ielas pārmaiņām, tostarp iespējamu velojoslas paplašināšanu. Barona ielas remontdarbu kvalitāte jau iepriekš vairākkārt bija izraisījusi sabiedrības sašutumu, bet brauktuves un ietvju remonts kopumā izmaksāja aptuveni 3,5 miljonus eiro.