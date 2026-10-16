Svētku garšas atgriežas “Lidl”: veikalu plauktos atkal pieejami “Deluxe”, “Favorina” un itāļu svētku konditorejas izstrādājumi
Laikam kļūstot vēsākam, arvien tuvāk nāk svētki – un līdz ar tiem “Lidl” veikalu plauktos jau pieejami pirmie Ziemassvētku sortimenta produkti. Pircēji varēs iegādāties gan “Deluxe” zīmola gardumus, gan svētku tematikas “Favorina” saldumus, kā arī tradicionālās itāļu panetones un pandoro kūkas.
“Cilvēki svētkiem sāk gatavoties jau laikus. Vieni labprāt izvēlas produktus ar garāku derīguma termiņu, savukārt citi vēlas atklāt sezonas jaunumus – tādus, ko vēlāk varēs pasniegt viesiem vai dāvināt. Tāpēc svētku sortimentu veikalos ieviešam pakāpeniski. Pirmie produkti plauktos nonāca jau šonedēļ, un, tuvojoties Ziemassvētkiem, piedāvājums kļūs arvien plašāks,” norāda Ieva Terēze Gašpuite, “Lidl Latvija” komunikācijas projektu vadītāja.
“Deluxe” – izsmalcinātam baudījumam un svētku galdam
Viena no gaidītākajām sezonas produktu līnijām ir “Deluxe”. Šī zīmola produkti veikalos pieejami vien dažas reizes gadā, pirms nozīmīgākajiem svētkiem, tāpēc to pieejamība veikalu plauktos ir viena no pazīmēm, ka tuvojas svētku laiks.
Šogad Ziemassvētku “Deluxe” piedāvājums apvienos pircēju jau iecienītus produktus un pārsteigs ar jaunām, izmeklētām garšām. Veikalu plauktos būs atrodami tādi klientu favorīti kā trifeļu produkti, liellopa gaļas karpačo, dažādi sieri, zivju un jūras velšu delikateses, vītināta gaļas izstrādājumi, pastētes, rieksti un saldumi. Sortimentu papildinās arī jauni produkti svētku galdam.
“Deluxe” līnija izceļas ar izsmalcinātām garšām un sastāvdaļām, kas piemērotas īpašu svētku ēdienu pagatavošanai, vienlaikus saglabājot “Lidl” raksturīgo kvalitātes un pieejamas cenas līdzsvaru. Svētku maltītei noderēs “Deluxe” baltkāju garneles, kas maksās 9,99 eiro, vai savvaļas ketlaša fileja par 12,99 eiro. Tikmēr citi klāsta gardumi, piemēram, gaļas uzkodu asorti par 4,49 eiro, palīdzēs bagātīgi un radoši dažādot svētku galdu.
“Favorina” – saldākiem Ziemassvētkiem
Līdz ar “Favorina” sortimenta atgriešanos “Lidl” veikalu plauktos jūtama arī svētku noskaņa. Pircēju izvēlei tiek piedāvāts plašs sezonālo saldumu klāsts, tostrap piparkūkas, izmeklēti marcipāna našķi, dažādi gardumi šokolādē, kraukšķīgi cepumi, konfekšu spieķīši un citi produkti.
Piemēram, 200 gramu “Favorina” mīksto piparkūku cukura glazūrā maksās 1,99 eiro, savukārt 600 gramu smilšu mīklas cepumu būs pieejami par 2,49 eiro.
“Favorina” produktos tiek izmantots tikai “Fairtrade” sertificēts kakao. Sertifikāts apliecina, ka produkti ir audzēti, ražoti vai iegūti, ievērojot stingrus sociālos, ekonomiskos un vides standartus. Tādējādi svētku saldumu klāstā uzmanība pievērsta ne tikai garšai un daudzveidībai, bet arī atbildīgai kakao ieguvei.
Līdz pat 17 panetones un pandoro veidu
Šogad īpaša uzmanība pievērsta pircēju iecienītajiem itāļu svētku konditorejas izstrādājumiem – no klasiskām receptēm līdz variācijām ar šokolādi un dažādu krēmu pildījumiem.
“Interese par panetonēm un pandoro kūkām aug ar katru gadu, tāpēc paplašinām šīs kategorijas sortimentu. Kopumā pircējiem būs pieejami pat 10 dažādi veidi – no tradicionālām receptēm līdz neierastākām garšu variācijām. Piedāvājumā iekļausim arī bezglutēna panetoni. Mūsu mērķis ir panākt, lai pēc iespējas vairāk pircēju atrastu tieši savai gaumei atbilstošāko variantu,” stāsta Ieva Terēze Gašpuite, “Lidl Latvija” komunikācijas projektu vadītāja.
Visi 17 panetones un pandoro veidi veikalu plauktos nenonāks vienlaikus. Sortiments tiks pakāpeniski paplašināts līdz pat svētku sezonai.
Klasiskais “Favorina” mini pandoro kēkss maksā 1,29 eiro, bet “Deluxe” 100 gramu pandoro kēkss ar pistāciju krēmu – 1,49 eiro. Savukārt tiem, kuri vēlas baudīt izteiksmīgāku garšu, ir pieejama 750 gramu “Deluxe” panetone ar karameļu krēmu par 8,99 eiro.
Šīs kūkas ir lieliska izvēle ne tikai Ziemassvētku galdam. Pateicoties ilgajam derīguma termiņam, tās var iegādāties jau laikus un baudīt gan Ziemassvētku gaidīšanas laikā, gan pašās svētku dienās.