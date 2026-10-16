Divi “studenti” no Uzbekistānas pieķerti ar iespaidīgiem narkotiku krājumiem, ko izplatījuši Latvijas pilsētās
Valsts policija (VP) apcietinājusi divus Latvijā studējošus Uzbekistānas pilsoņus, pie kuriem Rīgā izņemts aptuveni kilograms amfetamīna un liels daudzums citu narkotiku, ko jaunieši tirgojuši saziņas lietotnē "Telegram", informēja VP Zemgales reģiona pārvaldes pārstāve Rūta Strautniece.
VP Zemgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas nodaļa informāciju par personām, kuras "Telegram" izplata narkotiskās un psihotropās vielas dažādās Latvijas pilsētās, saņēma šā gada 11. maijā. Nekavējoties tika sākts kriminālprocess par narkotiku neatļautu realizāciju lielā apmērā.
Turpinot apjomīgu izmeklēšanu un veicot kriminālprocesuālās darbības, likumsargi 6. oktobrī saistībā ar šo noziedzīgo nodarījumu aizturēja 2001. un 2004. gadā dzimušus Uzbekistānas pilsoņus.
Kratīšanā abu aizturēto dzīvesvietā Rīgā policija atrada un izņēma aptuveni vienu kilogramu amfetamīna, 101 iepakojumu ar dažāda veida narkotiskajām un psihotropajām vielām, kā arī citus nozīmīgus lietiskos pierādījumus.
Likumsargi norāda, ka aizturētie vīrieši iepriekš nebija nonākuši policijas redzeslokā un Latvijā uzturējās legāli kā kādas izglītības iestādes studenti. 8. oktobrī tiesa abiem jauniešiem kā drošības līdzekli piemēroja apcietinājumu.
Kriminālprocess sākts pēc Krimināllikuma 253.¹ panta trešās daļas par narkotisko un psihotropo vielu neatļautu realizāciju lielā apmērā. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz 15 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.
VP atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.