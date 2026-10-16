Azartspēļu ierobežojumi Daugavpilī atbilst Satversmei; tiesa skaidro, kāpēc
Satversmes tiesa (ST) par atbilstošiem Satversmei atzinusi azartspēļu organizēšanas ierobežojumus Daugavpils administratīvajā teritorijā, piektdien preses konferencē paziņoja ST priekšsēdētāja Irēna Kucina.
Tiesa secināja, ka ierobežojums mazina iespēju neplānoti apmeklēt spēļu zāli un azartspēļu atkarības risku, vienlaikus tiek saglabāta iespēja organizēt azartspēles citviet pilsētā.
ST atzina, ka pašvaldībai ir tiesības noteikt vietas un teritorijas, kurās azartspēļu organizēšana ir aizliegta. Aizlieguma nepieciešamība jāpamato ar konkrēto vietu un teritoriju īpašībām. Tiesa pārliecinājās, ka Daugavpils dome to ir izdarījusi, izvērtējot ēku izmantošanas mērķi un iedzīvotāju plūsmu to apkārtnē. Arī 150 metru attāluma izvēle ir pamatota.
Tiesa uzsvēra, ka spēļu zāļu pieejamība ir viens no azartspēļu atkarību veicinošiem faktoriem. Azartspēles var kaitēt cilvēka finansiālajai situācijai un garīgajai veselībai, radot nelabvēlīgas sekas arī viņa ģimenei. Ierobežojot spēļu zāļu atrašanos dzīvesvietu un ikdienā bieži apmeklētu ēku tuvumā, tiek mazināta iespēja tajās ieiet neplānoti.
Kā skaidroja tiesa, iespējamā spēlētāju pāriešana uz azartspēlēm internetā nemaina secinājumu, ka ierobežojums palīdz aizsargāt cilvēkus no azartspēļu nelabvēlīgās ietekmes.
Tiesa arī secināja, ka pastiprināta spēļu zāļu kontrole un plašākas brīvā laika pavadīšanas iespējas nevar aizstāt azartspēļu pieejamības ierobežošanu. Šie pasākumi īstenojami līdztekus noteiktajiem ierobežojumiem.
ST uzsvēra, ka regulējums neparedz pilnīgu azartspēļu organizēšanas aizliegumu Daugavpilī. Komersantiem saglabājas iespēja organizēt azartspēles tur, kur tas nav aizliegts, proti, vietās un teritorijās, kas nav blīvi apdzīvotas, trīs, četru un piecu zvaigžņu viesnīcās, kur numuru skaits nav mazāks par 15, atsevišķi stāvošā publiskā ēkā ar kopējo platību ne mazāku par 1000 kvadrātmetriem, kuru plānots izmantot tikai spēļu zāles funkcijām, vai publiskās ēkas telpu grupā ar kopējo platību ne mazāku par 1000 kvadrātmetriem.
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Tiesa secināja, ka ieguvums, ko ierobežojums sniedz azartspēļu spēlētājiem, viņu tuviniekiem un sabiedrībai, atsver komersantu tiesību ierobežojumu.
Konkrētajā gadījumā starp personas tiesību uz īpašumu ierobežojumu un citu personu tiesību aizsardzību, kā arī sabiedrības labklājību ir panākts taisnīgs līdzsvars, jo tiesiskais regulējums kopumā neparedz pilnīgu azartspēļu organizēšanas aizliegumu, bet apstrīdētā norma kalpo plašākam un ilgtermiņa mērķim - visas sabiedrības interešu aizsardzībai, skaidroja ST.
ST norādīja, ka apstrīdētā norma nodrošina līdzsvaru starp sabiedrības interesi - ierobežot azartspēles vietās un teritorijās, kur ir augsta sabiedrības kustības intensitāte, no vienas puses, un komersantu tiesībām organizēt azartspēles, no otras puses. Tādēļ apstrīdētā norma atbilst Satversmes 105. panta pirmajiem trim teikumiem.
ST spriedums ir galīgs un nepārsūdzams. Tas stājas spēkā tā publicēšanas dienā.
ST tiesnese Jautrīte Briede informēja, ka 27. oktobrī tiesa sāks izskatīt arī pieteikumu no SIA "Joker LTD" par Rīgas domes pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem azartspēļu organizēšanā.
Kā vēstīts, ST izskatītajā lietā azartspēļu organizētāji tiesā apstrīdēja normu, kas paredz, ka Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā azartspēles nav atļauts organizēt vietās un teritorijās, kur azartspēļu zāles galvenā ieeja atrodas tuvāk par 150 metriem līdz noteiktu ēku tuvākajai ieejai.
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Minētais ierobežojums attiecas uz ēkām, kurās atrodas pašvaldības iestāde vai kapitālsabiedrība, kurā pašvaldībai pieder vairāk nekā 50% kapitāla daļu, baznīcām, lūgšanu namiem, kulta celtnēm un ēkām, kurās atrodas izglītības iestādes, pasta struktūrvienības, kredītiestādes, sociālo pakalpojumu un palīdzības sniegšanas vietas, dienesta viesnīcas vai sporta izglītības iestādes, kā arī uz daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām.
Pieteikumu iesniedza četras komercsabiedrības, kuras ir licencētas azartspēļu organizētājas. Tās uzskata, ka apstrīdētā norma liedz tām tiesības Daugavpilī organizēt azartspēles un tādējādi ierobežo to komercdarbību. Līdz ar to apstrīdētā norma aizskar pieteikuma iesniedzēju tiesības uz īpašumu un neatbilst Satversmes 105. panta pirmajiem trim teikumiem. Minētā panta pirmie trīs teikumi ir: "Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu."
Saistošos noteikumus par vietām un teritorijām Daugavpilī, kurās nav atļauts organizēt azartspēles, Daugavpils dome apstiprināja 2024. gada 31. oktobrī.
Daugavpils pašvaldība iepriekš aicināja pilsētas iedzīvotājus piedalīties aptaujā un izteikt savu viedokli par šiem plāniem.