VIDEO. Gunārs Ķirsons: Latvijas nākotne atkarīga no katra ieguldījuma
Sarunu ciklā “Latvija 2035” uzņēmējs Gunārs Ķirsons atskatās uz privātās uzņēmējdarbības pirmsākumiem Latvijā, atklāj attiecības ar 90. gadu varu un noziedzību, kā arī iezīmē savus nākotnes plānus jaunajā projektā “Daba”.
Ķirsona uzņēmējdarbības pirmsākumi meklējami vēl pirms neatkarības atgūšanas, kad Mihaila Gorbačova pasludinātā pārbūve pavēra ceļu pirmajām privātajām iniciatīvām. Jau bērnībā iemācījies patstāvīgi nopelnīt, viņš atvēra pirmo privāto uzņēmumu Lāčplēša ielā, pretī kinoteātrim “Lāčplēsis”, un gtolaik bija spiests lavierēt starp likuma robiem un padomju kontroles institūcijām.
Rekets kā “apdrošināšanas sabiedrība”
Līdz ar valsts neatkarības atjaunošanu sākās mežonīgie 90. gadi, kad tiesībsargājošās iestādes nespēja pasargāt uzņēmējus un ielās valdīja reketieri. Gunārs Ķirsons atceras šo laiku bez lieka patosa un atklāti skaidro, kāpēc toreiz izvēlējies maksāt tā sauktajam “jumtam”. “Kad man nāca stāstīt, ka šīs lietas ir jākārto, es uzreiz sapratu situāciju. Kā es šodien saviem kolēģiem darbā saku – mēs maksājam par “apdrošināšanu”. Arī toreiz es sapratu, ka man ir jāapdrošina gan savs objekts, gan darbinieki. Policija vai milicija mani aizstāvēt nevarēja. Kāpēc man stāstīt pasakas, ka es būtu braucis un visiem devis pa purnu? Priekš kam? Man bija jābaro cilvēki un jārada viņiem ekskluzīva vide vakara pavadīšanai. Tāpēc es nebaidos teikt – es sevi apdrošināju. Viņi mani aizstāvēja pilnā vārda nozīmē, un tās nebija pasakainas summas. Es viņus visus pazinu no sporta laikiem, un man galvenais bija miers un iespēja strādāt bez problēmām,” stāsta uzņēmējs.
No smalkiem restorāniem līdz tautas virtuvei
Sākotnēji Ķirsons koncentrējās uz smalku ēdināšanas iestāžu attīstību, piemēram, veidojot restorānu “Baltais gulbis”. Lietišķās mākslas izglītība mudināja domāt par īpašu interjeru, traukiem un estētisku baudījumu. Deviņdesmito gadu sākumā nauda apgrozījās ātri un daudz, tostarp no naftas darījumiem, taču ar laiku šis posms beidzās.
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Saprotot ekonomiskās vides pārmaiņas un nodokļu lomas pieaugumu, uzņēmējs pievērsās idejai par pieejamu ēdināšanu plašākai sabiedrībai. Par “Lido” izveidi un tā nozīmi Gunārs Ķirsons stāsta ar lepnumu: “Sāku domāt, kā pabarot tautu. Tā es izveidoju to, ar ko šodien lepojos un par ko esmu saņēmis Triju Zvaigžņu ordeni, – tautas ēdināšanas uzņēmumu. Es neļāvu Latvijā tik agresīvi un nopietni ienākt tādiem ātrās ēdināšanas tīkliem kā “McDonald’s”. Viņiem, protams, ir sava vieta, taču, ja mēs negribam iedzīvoties liekajā svarā un cukura diabētā, ir jādomā par pareizu, veselīgu ēdienu.”
Runājot par politikas un biznesa attiecībām 90. gados, viņš uzsver, ka daudzi centās rīkoties ar labākajiem nodomiem, taču skaidru likumu trūkums un personīgo interešu bīdīšana ievirzīja valsts attīstību greizās sliedēs. Pamazām situācija uzlabojās, arī uzņēmumi atteicās no aplokšņu algām, lai atbrīvotos no pastāvīgās spriedzes un nepieciešamības slēpt ienākumus.
Politiskā bezatbildība un birokrātijas slogs
Vērtējot iemeslus, kāpēc Latvija ekonomiski atpaliek no kaimiņvalstīm, Gunārs Ķirsons kā galveno problēmu min ierēdniecības pārregulējumu un politiskās atbildības trūkumu. Pēc viņa domām, ministru un premjera atbildībai būtu jābūt reālai un izmērāmai, apvienojot atbilstošu atalgojumu ar personīgu risku.
Ķirsons skarbi kritizē pašreizējo praksi un piedāvā savu risinājumu amatpersonu darbam. “Politiķiem ir ļoti ērta atbilde – politiskā atbildība. Ko tas patiesībā nozīmē? Bezatbildību! Es gribētu, lai politiķi nestu juridisku atbildību. Mēs visi kliedzam, ka politiķiem ir lielas algas, bet es uzskatu, ka tās vajadzētu sareizināt ar desmit, vienlaikus pieprasot juridisku atbildību par pieņemtajiem lēmumiem. Ja amatpersonas lēmumu dēļ valsts zaudē miljonus, par to ir jāatbild. Bet, ja viņš atnes valstij simt miljonus vai miljardu, lai viņš juridiski saņem savus procentus un nopelna! Tad nevienam pat prātā nenāks dot kukuļus, un valsts būs ieguvēja,” savu redzējumu izklāsta uzņēmējs.
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Birokrātijas absurdumu uzņēmējs izjutis arī pavisam nesen, atverot jaunu objektu Mežaparkā, kur saskaņošanas procedūru dēļ atklāšana aizkavējusies par trim mēnešiem. Ierēdņu iebildumi pret glītu bruģi asfalta vietā radījuši ievērojamus zaudējumus gan viņam, gan pašvaldībai, lieki bremzējot iniciatīvu.
Runājot par politisko dinamiku un valdības veidošanu, Ķirsons norāda, ka Andrim Kulbergam būtu lietderīgi ieklausīties Ulda Pīlēna pieredzē un valdības darbā iesaistīt enerģiskus rīcības cilvēkus ar pieredzi uzņēmējdarbībā, tostarp Aināru Šleseru, vienlaikus līdzsvarojot to ar nacionālajiem spēkiem un juridisko rāmi.
Jaunais posms – “Daba” un cilvēku atgriešana Latvijā
Pēc aiziešanas no “Lido” un atteikšanās no sadarbības ar ārvalstu partneriem Ķirsons ir pievērsies jaunam zīmolam – “Daba”. Viņš uzskata, ka vietējam biznesam nav jāpaļaujas uz Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, jo viegla nauda mazina uzņēmēja modrību un efektivitāti. Tā vietā viņš plāno ieviest digitālus norēķinu risinājumus, kas būtiski paātrinātu klientu apkalpošanu, un lolo ambīcijas franšīzes izvēršanai Eiropas mērogā. Uzņēmējs arī ir pārliecināts, ka Latvijas demogrāfisko un darbaspēka krīzi var atrisināt, nodrošinot konkurētspējīgu atalgojumu un elastīgākus darba likuma nosacījumus.
Par darba samaksu un aizbraukušo tautiešu motivēšanu atgriezties Gunārs Ķirsons pauž skaidru nostāju: “Es varu atklāti pateikt – man darbiniekiem alga būs desmit eiro stundā uz rokas, neto. Mūsu sektorā visur piedāvā astoņarpus eiro bruto. Es to daru apzināti, lai tas aizietu līdz tiem, kuri strādā Anglijā vai citās valstīs. Ja cilvēks pie manis nostrādā desmit stundu dienā divdesmit dienas mēnesī, viņš saņem divus tūkstošus eiro uz rokas. Tā ir tā pati nauda, ko viņi nopelna ārzemēs, bet šeit dzīvošanas izmaksas ir stipri mazākas. Un cilvēki gribēs braukt atpakaļ. Vienīgais, ko es prasu valdībai, – nelieniet mūsu biznesā ar virsstundu ierobežojumiem! Ļaujiet darba devējam un darba ņēmējam pašiem vienoties līgumā. Darba devējam ir jābūt kā tēvam, kurš pats paēd pēdējais, proti, vispirms samaksā darbiniekiem, tad nomaksā valstij un tikai tad ņem sev.”
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Gunārs Ķirsons atzīst, ka, neraugoties uz grūtībām, sabiedrība un institūcijas kļūst izglītotākas. Piemēram, Valsts ieņēmumu dienests pēdējos gados no represīvas iestādes ir pārtapis par saprotošu partneri. Viņš uzsver: “Latvijas nākotne ir atkarīga no katra cilvēka personīgā ieguldījuma, nevis nepārtrauktas prasīšanas no valsts.”
Raidījums "Latvija 2035" katru sestdienu skatāms gan portālā Jauns.lv, gan "YouTube" kanālā (JaunsTV), gan klausāms "Spotify". Raidījuma vadītājs, kādreizējais politiķis Andrejs Panteļējevs aicinās bijušos un esošos politiķus, lai izvērtētu Latvijas attīstības ceļu kopš neatkarības atgūšanas un piedāvātu vīziju turpmākajiem 10 gadiem.