Bērnu laukuma darbinieks: "Mēs runājam par bērnu aizsardzību, bet kurš pasargās mūs no šiem jauniešiem?"
Kāds Krišjāņa Barona ielas bērnu laukuma administrācijas darbinieks Jauns.lv atklāj, ka vairākkārt saskāries ar agresīvi noskaņotiem jauniešiem, norādot, ka iespējas kā ar viņiem cīnīties ir ierobežotas.
Darbinieks norāda, ka konfliktsituācijas ar jauniešiem bērnu laukumā novērotas vairākkārt, pieminot pēdējo 6. oktobra incidentu, kad jauniešu grupējums, konfrontācijā ar kādu tēvu, izvilka nazi. Bet nākamajā dienā tas pats grupējums sāka lauzt bērnu laukumā aizmirstu bērnu ritenīti, iesaistoties konfliktā ar kādu mammu, kas viņiem par šādu rīcību aizrādīja.
"Viens no grupas ir vecāks un viņam pieslējušies vairāki jaunieši. Kad es iepriekš jaunekli redzēju ar tiem kopā pastaigājamies, es viņam sacīju - nebūs labi, tā nav tava kompānija. Bet viņš atbildēja, ka šos jauniešus neaicinot pie sevis - viņi nākot paši. Jāteic, ka meitene, kas ir kompānijā ir tā agresīvākā. Turklāt nekas neliecina par to, ka viņa vispār būtu meitene. Gan tie izgājieni, gan izskats ir pilnīgi zēnisks," norāda darbinieks.
Jaunieši pusaudžu vecumā vēlas sevi izrādīt
Darbinieks norāda, ka bērnu laukumā ik pa laikam manīti vairāki grupējumi, un nekas "pārlieku briesmīgs" līdz šim neesot novērots. "Viņi ir tādā pusaudžu vecumā, kur grib sevi izrādīt, un tad ik pa laikam visādos veidos cenšas pievērt sev uzmanību. Piemēram, iepriekš te bija tāds Mareks, kurš visādus "brīnumus" rādīja, līdz sasniedza to vecumu, kad iesniegumus varēja salikt kaudzītē. Tad bija tāds Daniels, kurš arī tāpat uzvedās. Nu šis gadījums [ar nazi] ir nākošais."
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Jautāts vai konflikts ar nazi šeit noticis pirmo reizi, viņš atbild, ka pašā pašā sākumā, kad parku atvēra, arī ik pa laikam naži esot pavīdējuši. "Bet tad mums bija apsargs, un jaunieši konfrontēties īsti neuzdrošinājās," pauž darbinieks. Viņš piebilst, ka policijas darbinieki šeit patrulē regulāri, bet tas tiek darīts galvenokārt dienas laikā, kamēr jaunieši aktīvāk uzdarbojas ap astoņiem vakarā.
** Šobrīd, pēc uzbrukuma tēvam, ir pastiprināta Rīgas pašvaldības policijas klātbūtnē Barona bērnu laukumā arī vakara stundās.
"Mēs runājam par bērnu aizsardzības, bet kurš pasargās mūs?"
Uz jautājumu, vai reizēm nav bailīgi strādāt šādā vidē, darbinieks atbild sekojoši: "6. oktobrī jau bija. Es ar viņiem ilgi stāvēju un runāju, jaunieši jau bija gatavi mesties pie administrācijas. Es stāvēju viņiem priekšā, lai viņi tur netiek. Paralēli man bija arī jādarbojas - jāslēdz telpas, jānoliek inventārs. Un tad man ļoti tuvu ar skūteri pabrauca tā meitene, un kaut ko noteica. Es izlikos, ka to nedzirdēju un nesapratu. Bet man jau nav garantiju, ka kaut kas kādu dienu nenotiks."
Viņš notikušo jauniešu bravūrību skaidro ar visatļautību. "Mēs visu laiku runājam par bērnu aizsardzību, kā pieaugušajiem nedarīt šo vai to... Bet kurš pasargās mūs no šiem jauniešiem?" vaicā darbinieks.
"Šeit nāk daudz mazu bērnu, bet tie lielākie nereti lamājas ar "piecstāvīgiem vārdiem", un ja viņiem kaut ko aizrāda, tad viss tikai eskalējas. Tad rodas jautājums - uz kurieni mēs ejam? Turklāt, es saprotu, ka arī policijai ir ierobežotas iespējas, jo šie bērni ir mazgadīgi."
"Mums arī šobrīd jāiziet kursi par bērnu aizsardzību, bet brīžiem gribas teikt, pirms viņi runā par šādām tēmām, lai atnāk šeit un pastrādā. Lai redz patieso situāciju." pauž darbinieks. "Kādreiz, piemēram, skolotāji gāja pie bērnu vecākiem, runāja ar viņiem par to, kāds ir stundu apmeklējums, kādēdēļ viņi apmeklē vai neapmeklē mācības, bet šobrīd, šķiet, viss aizgājis pašplūsmā."
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Jautājām arī Rīgas Centra humanitārajai vidusskolai: vai problēma bērnu laukumā ir apzināta? Cik ilgi laukumā vairs nedarbojas apsargs? Un vai pēc konflikta paredzēts pastiprināt drošību objektā? Uz ko saņēmām īstu atbildi: "Tā kā par sabiedrisko kārtību un drošību publiskajās sporta un atpūtas vietās atbild Valsts vai pašvaldības policija, drošības nodrošināšanai un incidentu novēršanai objektā tiek piesaistīta policijas klātbūtne patruļu veidā. Konkrētajā situācijā [6. oktobra incidentā], atbilstoši iekšējās kārtības noteikumiem, tika izsaukta policija. Lai stiprinātu drošību, Centra sporta kvartāls kopā ar pašvaldības policiju izvērtē dažādas situācijas un meklē piemērotākos risinājumus."