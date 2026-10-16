Eiropā arvien populārāka kļūst četru dienu darba nedēļa - vai Latvija ir gatava kam tādam?
Arvien vairāk uzņēmumu Eiropā pāriet uz četru dienu darba nedēļu. Rīgas Stradiņa universitātes zinātnieki uzskata, kā šāds darba organizācijas modelis der arī Latvijai.
Lielāku skaidrību ieviesīs apjomīgs pētījums par darba laika samazināšanu Eiropā, ko pēc Eiropas Komisijas pasūtījuma veic Stradiņa universitāte sadarbībā ar Salfordas Universitāti, vēsta 360TV Ziņas.
Četru dienu darba nedēļa – tā ir Latvijas nākotnes realitāte, uzskata Rīgas Stradiņa universitātes pētnieki, balstoties uz vairāku valstu pieredzi.
“Tā nav vairs tādā veidā utopija. Bet drīzāk ir kā vajadzība, jo arvien vairāk un vairāk cilvēki gribēs un pieprasīs. Un darba devējiem vajadzēs adoptēties jaunajām darbinieku vēlmēm un vajadzībām,” uzskata RSU Darba drošības un vides veselības institūta vadošā pētniece Linda Matisāne.
Četru dienu darba nedēļa nebūt nenozīmē, ka piektdienās uzņēmumam jāaizver durvis. Vieni darbinieki var ņemt brīvdienas pirmdienās, citi – trešdienās, kāds – piektdienās. Šādi nodrošinot procesa nepārtrauktību un darbinieku lojalitāti.
“Ja, piemēram, man būtu iespēja strādāt četras dienas nedēļa, tad es ar tām četrām dienām, iespējams, esmu fleksiblāka. Ja, piemēram, gribētu klients kāds atnākt septiņos vakarā strādāt. Ja es esmu gatava, ka man piektdiena ir brīva, tad varbūt es esmu gatava pirmdien strādāt no plkst.10.00 līdz plkst.19.00,” skaidro Matisāne.
Protams, pāriet uz četrām darba dienām nevarēs uzreiz un nebūt ne visi uzņēmumi. “Lielākā daļa to sāk darīt tāpēc, ka ir grūti piesaistīt darbiniekus noteiktās nozarēs vai amatos. Un, piedāvājot četru dienu darba nedēļu, tiek iegūts pārsvars salīdzinot ar konkurentiem. Piemēram, vienā pētījumā, ko mēs veicām, bija grūti piesaistīt darbiniekus. Bet pēc četru dienu darba nedēļās pieteikumu skaits palielinājās par 30%. Un pieauga arī kvalitāte, to cilvēku, kas pieteicās,” norāda Salfordas Universitātes profesore (Lielbritānija) Daiga Kamerāde.
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Pētnieki arī secinājuši, ka līdz ar pāreju uz četru dienu darba nedēļu būtiski samazinās slimības lapu skaits un kadru mainība. Plānots, ka Eiropa Komisijas pasūtītais pētījums ilgs trīs gadus. Un pēc tam tā dati būs pieejami politiķiem, darba devējiem un arodbiedrībām visā Eiropas Savienībā.