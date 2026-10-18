Māris pēc pamatīgas cīņas ieguva fantastisku darbu, kurā nopelna tūkstošus
Pilota profesija ir ļoti aizraujoša un interesanta, taču pirms tam jāiegulda liels darbs, lai tajā varētu strādāt. Latvijas nacionālās lidsabiedrības “airBaltic” otrais pilots Māris Maikls Mitrevics (26 gadi) intervijā portālam Jauns.lv pastāstīja par savu ceļu līdz aviācijai un tajā. Noskaidrojām, ka otrā pilota atalgojums ir vairāki tūkstoši eiro, taču arī mācību maksa ir iespaidīgi liela.
Runājot par pilota profesijas aizsākumiem, Māris stāstīja: “Droši vien sēkliņa sākās ļoti sen. Tajā brīdī es varbūt pat to neapzinājos. Kad es biju maziņš, man ļoti patika dzīvoties augstāk par zemi. Es dzīvojos pa palodzēm, un mana mīļākā vieta, kur gulēt pusdienlaiku, bija, lai piedod visi pianisti, uz aizvērtām klavierēm.
Tā man likās visērtākā vieta pasaulē – kad biju kādu solīti virs zemes. Tolaik tas vispār nesavilkās kopā ar šo [pilota profesiju], bet, runājot ar omi, viņa saka: “Jā, es uzreiz sapratu, ka tajā brīdī, kad tu izvēlējies šo profesiju, viss ir gājis uz to.””
Ķīpsalā satika īstus pilotus
Interese par aviāciju Mārim bija vienmēr, bet par pilota profesiju viņš sāka domāt, kad kopā ar draugiem apmeklēja Ķīpsalas izstāžu kompleksā notiekošās izglītības izstādes. Piespiedu brīvprātīgā kārtā skolēni devās uz tām, bet tolaik Mārim aviācija un pilota darbs nešķita viņa dzīvē iespējams. “Tas šķita kaut kas tāls. Kādi latviešu piloti!? Likās, ka ārzemju ģēniji nāk, mums palīdz un vadā latviešus pa visu pasauli.”
Skolas laikā Māris uzzināja, ka vispār ir iespēja mācīties par pilotu. Ik gadu dodoties uz izglītības izstādi Ķīpsalā, Māris satika arī “airBaltic” Pilotu akadēmijas pārstāvjus. “Tajā brīdī acis iedegās un soļi lēnā garā gāja uz to.” Māris pilnveidoja dažādas prasmes, lai vēlāk iestātos akadēmijā.