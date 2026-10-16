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Šodien 10:26
Policija izplata video un aicina atsaukties iedzīvotājus, kuri atpazīst meklētos vīriešus
Valsts policija (VP) lūdz sabiedrības palīdzību, lai identificētu vairākus video un attēlos fiksētus vīriešus, kuri tiek meklēti saistībā ar iespējama nozieguma izdarīšanu, informēja policijā.
VP Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvaldes likumsargi aicina iedzīvotājus rūpīgi aplūkot publicētos materiālus. Ikviens, kura rīcībā ir jebkāda informācija, kas varētu palīdzēt noskaidrot šo personu identitāti vai pašreizējo atrašanās vietu, tiek aicināts nekavējoties sazināties ar policiju.
Tāpat likumsargi lūdz atsaukties iedzīvotājus, kuri, iespējams, ir bijuši aculiecinieki notikušajam vai pazīst kādu no meklētajiem vīriešiem.
Informāciju iespējams nodot, zvanot pa tālruņa numuru 112 vai arī rakstot uz e-pasta adresi "dmitrijs.pozdnakovs@riga.vp.gov.lv".
VP atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.