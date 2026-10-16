Neļaus atlikt “airBaltic” kolektīvo atlaišanu: darbu varētu zaudēt līdz 700 cilvēkiem
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) nepagarinās Latvijas nacionālās aviokompānijas "airBaltic" kolektīvās atlaišanas termiņu līdz 60 dienām, norādīja NVA.
NVA saņēma Latvijas Aviācijas arodbiedrības (LAA) vēstuli ar lūgumu pagarināt kolektīvās atlaišanas termiņu līdz 60 dienām saistībā ar "airBaltic" paziņojumu par kolektīvo atlaišanu.
Atbilstoši Darba likumam un Eiropas Savienības (ES) direktīvai termiņa pagarinājums ir izņēmuma gadījums. NVA skaidro, ka izņēmumu var piemērot, ja tiek konstatēts, ka ir nepieciešams papildu laiks atlaišanas radīto problēmu risināšanai vai ir iespējams cits risinājums, turpinot konsultācijas.
NVA, izvērtējot informāciju, kas saņemta gan no "airBaltic", gan LAA, kā arī sadarbību ar "airBaltic" kolektīvās atlaišanas procesa laikā, nekonstatēja iemeslus, kas pamatotu izņēmuma gadījumu kolektīvās atlaišanas termiņa pagarināšanai.
NVA apliecināja, ka ir gatava sniegt nepieciešamo atbalstu atbrīvojamiem darbiniekiem aģentūras kompetencē.
Jau ziņots, ka LAA vērsās NVA ar lūgumu izmantot likumā paredzētās tiesības un pagarināt termiņu no 30 līdz 60 dienām, pēc kura "airBaltic" drīkst sākt kolektīvo atlaišanu.
Arodbiedrības vērtējumā līdz šim nav nodrošināta Darba likumā un ES direktīvā prasītā informācija un konsultācijas pēc būtības. "airBaltic" publiski paziņojusi, ka darbinieku skaita samazināšana var skart 500 līdz 700 no aptuveni 3000 uzņēmuma darbiniekiem Rīgā, Tallinā un Viļņā. LAA pārstāv vairāk nekā 30% "airBaltic" pilotu un vairāk nekā 30% salona apkalpes locekļu, kā arī citus uzņēmuma darbiniekus.
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No Igaunijas atbildīgās iestādes LAA uzzinājusi, ka "airBaltic" iesniegumu NVA iesniedza šā gada 29. septembrī, vienlaikus kā Latvijā.
Arodbiedrībā atzīmēja, ka konsultācijās parakstīta vienošanās par vienu kopīgu pilotu sarakstu visām trim bāzēm - Latvijā, Lietuvā un Igaunijā -, lai neviens pilots netiktu nostādīts nelabvēlīgākā situācijā darba vietas dēļ. "airBaltic" un LAA ir kopīgs mērķis būtiski samazināt atlaižamo darbinieku skaitu. LAA turpina aicināt uzņēmumu vienoties par alternatīviem risinājumiem, tostarp brīvprātīgu nepilnu darba laiku, ilgākiem bezalgas atvaļinājumiem, pilnvērtīgu brīvprātīgas aiziešanas piedāvājumu, kā arī aviācijas nozares standartiem atbilstošām atkārtotas pieņemšanas darbā garantijām.
Aviokompānija "airBaltic" saistībā ar biznesa plānā paredzēto darbības samazināšanu potenciāli varētu atlaist no 500 līdz 700 darbiniekiem, izriet no lidsabiedrības paziņojuma medijiem.
Patlaban lidsabiedrībā strādā apmēram 3000 cilvēku, tādējādi varētu tikt ietekmēti aptuveni 20% darbinieku. Atbilstoši pašreizējām prognozēm izmaiņas varētu skart no 500 līdz 700 amata vietām "airBaltic" bāzēs Rīgā, Viļņā un Tallinā. Precīzs pozīciju skaits vēl neesot noteikts un var mainīties procesa gaitā.
Minētais diapazons atspoguļo gan pašlaik notiekošās konsultācijas ar arodbiedrībām par iespējamiem samazinātas slodzes risinājumiem pilotiem un salona apkalpes darbiniekiem, gan jaunu organizatorisko struktūru izstrādi uzņēmumā kopumā. Tās plānots definēt līdz oktobra vidum.
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Detalizētāka informācija darbiniekiem tikšot sniegta oktobrī. Uzņēmumā uzsver, ka, ņemot vērā, ka individuāli lēmumi vēl nav pieņemti, patlaban ir pāragri norādīt iespējamo ietekmi uz atsevišķām bāzēm, uzņēmuma funkcijām vai darbinieku grupām.
"airBaltic" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2024. gadu, palielinājās par 4,2% un bija 779,344 miljoni eiro. Savukārt "airBaltic" koncerna zaudējumi pagājušajā gadā bija 44,337 miljoni eiro, kas ir 2,7 reizes mazāk nekā 2024. gadā. Aviokompānija 2025. gadā pārvadāja kopumā 5,2 miljonus pasažieru, kas ir par 1% vairāk nekā 2024. gadā.
"airBaltic" koncerna zaudējumi šogad pirmajā pusgadā bija 128,2 miljoni eiro, salīdzinot ar 1,7 miljonu eiro zaudējumiem 2025. gada pirmajā pusgadā.
Pagājušā gada vasarā par "airBaltic" akcionāru kļuva Vācijas nacionālā aviokompānija "Lufthansa". Patlaban Latvijas valstij pieder 88,37% "airBaltic" akciju, "Lufthansa" - 10% akciju, finanšu investora, Dānijas uzņēmēja Larsa Tūsena uzņēmumam "Aircraft Leasing 1" - 1,62%, bet 0,01% - citiem. Kompānijas pamatkapitāls ir 41,819 miljoni eiro.