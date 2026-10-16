VIDEO: Salacgrīvas pagastā no maluzvejnieku tīkliem atbrīvo desmitiem zivju
Rīgas līča piekrastē, Salacgrīvas pagastā, Valsts vides dienesta (VVD) inspektori atklājuši un no ūdens izcēluši 14 nelikumīgi ievietotus zvejas tīklus vairāk nekā kilometra garumā, no kuriem izdevies izglābt un brīvībā palaist lašus, taimiņus un citas zivis.
Veicot lieguma laika kontroli piekrastē, vides inspektoriem sākotnēji radās aizdomas par iespējamu maluzvejniecību. Apsekojot attiecīgo piekrastes posmu ar laivu, aizdomas apstiprinājās – likumsargi atklāja un izcēla no ūdens 14 nelegālus tīklus, kuru kopējais garums sasniedza 1230 metrus.
Nelikumīgajos zvejas rīkos jau bija iekļuvuši pieci taimiņi, divi laši, 30 vimbas, 12 butes un aptuveni 20 kilogrami reņģu. VVD norāda, ka inspektoriem izdevās visas zivis veiksmīgi atbrīvot no tīkliem un palaist atpakaļ ūdenī.
Dienestā atgādina, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem no 1. oktobra līdz 15. novembrim piekrastes ūdeņos ir spēkā stingrs liegums un ir aizliegta zveja ar visu veidu zvejas rīkiem, neskaitot atsevišķus noteikumos paredzētus izņēmumus.
Oktobrī un novembrī, kad norisinās lašu un taimiņu nārsts, VVD inspektori sadarbībā ar Zemessardzi, pašvaldībām un sabiedriskajiem vides inspektoriem nodrošina pastiprinātu diennakts uzraudzību Latvijas upēs un piekrastē.
VVD aicina iedzīvotājus nebūt vienaldzīgiem un par manītiem iespējamiem vides aizsardzības vai zvejas noteikumu pārkāpumiem nekavējoties ziņot, zvanot uz tālruņa numuru 26 338 800 vai izmantojot mobilo lietotni "Vides SOS".