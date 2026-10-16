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Šodien 09:33
Rīgā bez vēsts pazudusi 13 gadus vecā Jeļizaveta Dudņika
Valsts policijas (VP) Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvalde meklē bez vēsts pazudušo 2013. gadā dzimušo Jeļizavetu Dudņiku, kura svētdien, 11. oktobrī, izgājusi no kādas adreses Rīgā, Andromedas gatvē, un līdz šim nav atgriezusies, informēja VP.
Meitene no mājām Purvciemā izgājusi 11. oktobrī ap plkst. 17.00, un kopš tā laika viņas atrašanās vieta nav zināma.
Pazudušās pusaudzes augums ir aptuveni 155 centimetri, viņai ir melni mati līdz pleciem. Pazušanas dienā viņa bija ģērbusies melnās sporta biksēs vai pelēkās džinsa biksēs, melnā džemperī ar kapuci un melnā jakā. Kājās meitenei bija pelēcīgi balti "Nike" sporta apavi.
Valsts policija aicina iedzīvotājus rūpīgi aplūkot meitenes pazīmes un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir jebkāda informācija par viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.