Slēpuši peļņu gandrīz divu miljonu eiro apmērā: diviem Rīgas uzņēmumu vadītājiem draud kriminālatbildība
Nodokļu un muitas policija (NMP) nodevusi kriminālvajāšanas sākšanai divas krimināllietas, kurās divu Rīgas uzņēmumu amatpersonas, izmantojot fiktīvus darījumus ārvalstīs, slēpušas peļņu teju divu miljonu eiro apmērā un valstij nodarījušas vairāk nekā 823 000 eiro zaudējumus, informēja NMP.
Abos gadījumos uzņēmēji pievienotās vērtības nodokļa (PVN) deklarācijās uzrādīja faktiski nenotikušus darījumus, tādējādi izvairoties no uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) nomaksas. Lai atgūtu Latvijas valsts budžetam nodarītos zaudējumus 823 240 eiro apmērā, likumsargi uzlikuši arestus uzņēmumu mantai un sākuši procesus par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu juridiskām personām.
Pirmā kriminālprocesa izmeklēšanā atklāts, ka ēku uzturēšanas un ekspluatācijas uzņēmuma valdes priekšsēdētājs laikā no 2021. gada marta līdz 2022. gada oktobrim PVN deklarācijās iekļāva fiktīvus darījumus ar vairākiem Ungārijā reģistrētiem uzņēmumiem. Šādā veidā tika noslēpta uzņēmuma peļņas daļa 1 330 680 eiro apmērā, nesamaksājot UIN par kopējo summu 332 672 eiro.
Izmeklēšanas gaitā šis uzņēmums noslēdza vienošanos ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID) un līdz lietas nodošanai prokuratūrā jau ir sedzis daļu no radītajiem zaudējumiem – 281 063 eiro. Šajā lietā arests uzlikts uzņēmumam piederošam nekustamajam īpašumam.
Savukārt otrs kriminālprocess sākts pret metālu, atkritumu un lūžņu vairumtirdzniecības uzņēmuma valdes locekli, kurš no 2022. gada februāra līdz decembrim, slēpjot patieso peļņu, valstij nav samaksājis UIN 490 568 eiro apmērā.
Shēmas īstenošanai šī uzņēmuma amatpersona izmantoja faktiski nenotikušus darījumus ar Slovākijā reģistrētu uzņēmumu. Tiem tika piemērota apgrieztā PVN maksāšanas kārtība, un norēķini par viltus darījumiem tika veikti uz fiktīvās firmas bankas kontiem. Šajā gadījumā arests uzlikts valdes loceklim piederošajām uzņēmuma kapitāldaļām.
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Nodokļu un muitas lietu prokuratūrai kriminālvajāšanu lūgts sākt pēc Krimināllikuma 218. panta otrās daļas un 218.¹ panta pirmās daļas. Abām iesaistītajām amatpersonām piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi.
NMP atgādina, ka saskaņā ar Kriminālprocesa likumu neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā nav konstatēta likumā noteiktajā kārtībā.