Bijušo slimnīcas darbinieci jau astoņus gadus vajā kādreizējais pacients
Kādu bijušo medicīnas darbinieci jau astoņus gadus vajā, kā arī ar seksuāla rakstura ziņām terorizē vīrietis, kuru viņa savulaik aprūpēja kā pacientu, vēsta TV3 raidījums "Bez Tabu".
Sievietes un vajātāja ceļi krustojās pirms astoņiem gadiem kādā Rīgas slimnīcā. Cietusī stāsta, ka vīrietis jau tolaik, esot pacienta statusā, izrādījis neadekvātu uzbāzību – piedāvājis kopdzīvi un pat apgrābstījis viņu pret pašas gribu.
Lai gan sieviete slimnīcā vairs nestrādā un Rīgā nedzīvo, no kādreizējā pacienta uzmanības viņai nav izdevies atbrīvoties. Vīrietim savulaik izdevies iegūt viņas tālruņa numuru, kuru nepārtrauktās un perversās uzmācības dēļ sievietei nācās nomainīt.
Tomēr vajātājs turpina savas darbības sociālajos tīklos. Raidījums ziņo, ka vīrietis astoņu gadu garumā nepārtraukti sūta rupjas un perversas ziņas, piedāvā intīmu tuvību, pieprasa kailfoto un detalizēti apraksta seksuāla rakstura darbības, ko vēlētos ar viņu veikt. Situācija ir eskalējusies tiktāl, ka vajātājs savos sociālo tīklu profilos sācis bez atļaujas publicēt cietušās sievietes fotogrāfijas.