Nezaudē cerību atrast māti dzīvu: latvietes dēls turpina meklējumus pēc katastrofas Himalajos
Pēc augusta beigās notikušajiem postošajiem plūdiem un iežu nogruvumiem Himalajos joprojām nav nekādu ziņu par 52 gadus veco Latvijas iedzīvotāju Evitu Sarmu. Pazudušās sievietes dēls neatlaidīgi turpina meklējumus, nezaudējot cerību māti atrast dzīvu, vēsta Latvijas Televīzijas (LTV) Ziņu dienests.
Jau vēstīts, ka dabas katastrofa Himalajos notika 26. augusta rītā. Atšķirībā no lielākās Latvijas svētceļnieku grupas, kas jau bija atgriezusies, Evita kopā ar nelielu tūrisma uzņēmuma "Mighty Himalayas Trek" organizētu grupu vēl tikai devās uz svēto kalnu. Katastrofas brīdī viņi jau bija šķērsojuši Nepālas un Ķīnas robežu un atradās Tibetā. Līdz galamērķim sieviete tā arī nenokļuva.
"Vienā no ziņām, ko Evita atsūtīja man trešdienas rītā, apmēram divas stundas pirms plūdiem, viņa arī pieminēja par to, ka, jā, ka šis ir tas brauciens, ko viņa bija ieplānojusi vēl pirms dzimšanas," LTV stāsta Evitas dēls Eduards.
Pēdējā mammas atsūtītā ziņa ar fotogrāfiju bijusi uzņemta Ķīnas pusē. Kopš tās dienas Eduards, kurš šobrīd dzīvo Īrijā, izmisīgi meklē informāciju, sazinoties ar Latvijas Ārlietu ministriju, Latvijas vēstniecību Ķīnā, Ķīnas vēstniecību Latvijā, kā arī Ķīnas palīdzības dienestiem, taču konkrētas atbildes par mātes likteni joprojām nav sniegtas.
Neskatoties uz ilgo neziņas periodu, dēls atsakās padoties. "Manas visas cerības ir uz to, ka viņa ir izglābta vai, piemēram, slimnīcā vai kaut kur citur, kur vienkārši nevar sakontaktēties, līdz nebūs stingru pierādījumu," uzsver Eduards. "Tikmēr es cerēšu, tikmēr es ticēšu un paļaušos. Cerība ir, ar cerību ir vieglāk dzīvot, nekā ar apziņu, kad vairs nebūs iespēja satikties."
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52 gadus vecā Evita Sarma ir gongu meistare, masiere, aromterapeite un sociālā pedagoģe.