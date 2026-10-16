LTV skatītāji piektdienas rītā uz laiku paliek bez ierastā raidījuma “Rīta Panorāma”
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Papildināts:Šodien 07:48

LTV skatītāji piektdienas rītā uz laiku paliek bez ierastā raidījuma “Rīta Panorāma”

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Piektdienas rītā Latvijas Televīzijas (LTV) tehnisku iemeslu dēļ aptuveni 40 minūtes nebija redzams raidījums "Rīta panorāma".

LTV skatītāji piektdienas rītā uz laiku paliek bez...

Latvijas Sabiedriskais medijs informēja par tehniskām problēmām, kas traucēja "Rīta panorāmas" ētera darbību.

Raidījums šorīt pēc tā sākuma bija redzams vien pāris minūtes, bet pēc tam tika paziņots, ka būs pauze, lai atrisinātu nelielas problēmas. Raidījumam bija problēmas ar skaņu. Tas sākās plkst. 6.30, bet plkst. 6.32 tika pārtraukts. Tikmēr tiek pārraidīts cits saturs. Plkst. 7.19 raidījums atsākās.

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