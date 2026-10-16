LTV skatītāji piektdienas rītā paliek bez ierastā raidījuma “Rīta Panorāma”
Ekrānuzņēmums

LTV skatītāji piektdienas rītā paliek bez ierastā raidījuma “Rīta Panorāma”

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

Seko Jauns.lv Google

Piektdienas rītā Latvijas Televīzijas (LTV) tehnisku iemeslu dēļ nav redzams raidījums "Rīta Panorāma", informēja LTV.

LTV skatītāji piektdienas rītā paliek bez ierastā ...

LTV norāda, ka atbildīgie speciālisti strādā pie tehnisko problēmu novēršanas, un raidījums ēterā atgriezīsies, tiklīdz tas būs iespējams.

Raidījums šorīt bija redzams vien pāris minūtes, bet pēc tam tika paziņots, ka būs pauze, lai atrisinātu nelielas problēmas. Raidījumam bija problēmas ar skaņu. Tas sākās plkst. 6.30, bet plkst. 6.32 tika pārtraukts. Plkst. 7 tas aizvien nav atsācies.

Tēmas

Latvijas Televīzija

Citi šobrīd lasa