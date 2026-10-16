Ekrānuzņēmums
LTV skatītāji piektdienas rītā paliek bez ierastā raidījuma “Rīta Panorāma”
Piektdienas rītā Latvijas Televīzijas (LTV) tehnisku iemeslu dēļ nav redzams raidījums "Rīta Panorāma", informēja LTV.
LTV norāda, ka atbildīgie speciālisti strādā pie tehnisko problēmu novēršanas, un raidījums ēterā atgriezīsies, tiklīdz tas būs iespējams.
Raidījums šorīt bija redzams vien pāris minūtes, bet pēc tam tika paziņots, ka būs pauze, lai atrisinātu nelielas problēmas. Raidījumam bija problēmas ar skaņu. Tas sākās plkst. 6.30, bet plkst. 6.32 tika pārtraukts. Plkst. 7 tas aizvien nav atsācies.