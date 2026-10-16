Laikapstākļus Latvijā nosaka anticiklons - prognoze piektdienai
Foto: LETA
Piektdien daudzviet spīdēs saule.
Sabiedrība

Laikapstākļus Latvijā nosaka anticiklons - prognoze piektdienai

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Piektdien Latvijā mākoņi daļēji klās debesis un spīdēs saule, prognozē sinoptiķi.

Laikapstākļus Latvijā nosaka anticiklons - prognoz...

Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, piekrastē ar brāzmām līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra pēcpusdienā paaugstināsies līdz +11..+16 grādiem.

Rīgā gaidāms sauss un caurmērā saulains laiks, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš, gaisa temperatūra sasniegs +14 grādus.

Laikapstākļus nosaka anticiklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1022 hektopaskāliem Ventspilī līdz 1028 hektopaskāliem Latgalē.

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