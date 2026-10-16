Piektdien daudzviet spīdēs saule.
Sabiedrība
Šodien 07:01
Laikapstākļus Latvijā nosaka anticiklons - prognoze piektdienai
Piektdien Latvijā mākoņi daļēji klās debesis un spīdēs saule, prognozē sinoptiķi.
Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, piekrastē ar brāzmām līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra pēcpusdienā paaugstināsies līdz +11..+16 grādiem.
Rīgā gaidāms sauss un caurmērā saulains laiks, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš, gaisa temperatūra sasniegs +14 grādus.
Laikapstākļus nosaka anticiklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1022 hektopaskāliem Ventspilī līdz 1028 hektopaskāliem Latgalē.