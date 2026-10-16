Dailes teātris ar izrādi “Orākuls” iekaro kultūras gardēžu sirdis Grieķijā
Dailes teātra izrāde “Orākuls” turpina iekarot respektablākos teātra namus un satiksies ar Grieķijas publiku prestižajā Onasis centrā Atēnās.
Līdz šim Atēnās Dailes teātris jau vairākkārt ir bijis ar izrādi “Rotkho”, gūstot lielus panākumus. Biļetes uz izrādēm Atēnās tiek izpārdotas, un arī šoreiz publika gaida jau otro poļu režisora Lukaša Tvarkovska un Dailes teātra iestudējumu – “Orākuls”. Atēnās Dailes teātra viesizrādes ilgs no 15. līdz 18. oktobrim.
Izrāde ar stāvovācijām savu pirmizrādi piedzīvoja pagājušā gada augustā prestižās Rūras triennāles programmā Duisburgā, Vācijā. Tā jau pabijusi viesizrādēs Ženēvā (Šveicē) un Milānā (Itālijā).
Pēc izrādes “Rotkho” panākumiem režisors Lukašs Tvarkovskis arī izrādē “Orākuls” turpina strādāt ar totālu teātra un kino izteiksmes līdzekļu saplūsmi. Šis ir līdz šim vērienīgākais iestudējums Dailes teātrī un iedziļinās neticami trāpīgos nākotnes pravietojumos un tehnoloģiju aizskatuvē, kas ietekmē mūsu dzīvi jau šobrīd. Izrāde izgaismo angļu matemātiķa un loģiķa Alana Tjūringa – mākslīgā intelekta testa radītāja – dabiskā un mākslīgā intelekta atklājumus Otrā pasaules kara laikā.
“Orākuls” apdzīvo te pēckara Lielbritāniju, te pārlaicīgu un iespaidīgu digitālu pasauli, un tai pašā laikā izrāde ar imersīvām skaņas ainavām un kinematogrāfiskām projekcijām izpludina robežu starp realitāti un ilūziju. Vizuāli satriecošo un konceptuāli provokatīvo darbu uz skatuves līdz ar aktieriem veido arī vairāki video operatori, kas to tver tiešraides translācijās un kino manierei raksturīgos paņēmienos. Izrāde ir ne tikai vizuāli vērienīga – tā katru vakaru pie skatītājiem nokļūst, pateicoties arī iespaidīgam tehnisko darbinieku personālam, kas nodrošina gan izrādes vizuāli krāšņo un mainīgo scenogrāfiju, gan jaudīgo skanējumu. Izrādes tehniskā un radošā komanda apvieno gandrīz 40 cilvēku.
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Oktobra beigās “Orākuls” būs skatāms arī mājās, Dailes teātrī, pirmās teātra veidotās izrāžu skates Dailennāles ietvaros. Un tikai šoreiz, saistībā ar Dailennāles notikumu, uz “Orākula” izrādēm 30. un 31. oktobrī teātris piedāvā īpašas jauniešu auditorijai domātas atlaides, kas būs -50% no biļešu cenas.
Kopumā šī sezona Dailes teātrī būs īpaša arī ar to, ka Latvijas kā valsts un Latvijas kā spēcīgu teātra tradīciju zemes vārds tiks nests plaši pasaulē. Latvijas vārds izskanēs gan daudzviet Eiropā, gan arī jau šī gada novembrī Seulā, Korejā, februārī Pertā, Austrālijā, rudenī atkal prestižajā "Barbican" centrā Londonā un pēcāk arī Berlīnē.
Bez šīm izrādēm sezonā aktīvi ceļos kopprodukcija “Priekšpilsētas enģeļi” – somu autores Minnas Lundas izrāde 2027. gada pavasarī dosies viesizrāžu tūrē uz Somiju. Līdztekus tam Dailes teātra kopproducētā izrāde “Sidharta”, kuru režisē beļģu režijas zvaigzne Lisaboa Haubrehtsa, būs viens no vērienīgākajiem šī gada Eiropas skatuves mākslas notikumiem. 10. septembrī izrāde piedzīvoja pasaules pirmizrādi Rūras triennālē, bet jau pavisam drīz, 21. 22. un 23. oktobrī tā ekskluzīvi būs skatāma Dailes teātra Lielajā zālē un jau janvārī Amsterdamā un Lisabonā, un tad turpinot ceļu citos Eiropas teātros un ne tikai.
“Orākuls” tapis sadarbībā ar vairākiem ārvalstu partneriem – Rūras triennāli, “New Error”, Ženēvas Komēdijas teātri (Comédie de Genève), Milānas Pikolo teātri (Piccolo Teatro di Milano), Antverpenes “De Singel” teātri – un ar Adama Mickeviča Institūta atbalstu. Izrādes inovāciju partneris ir Latvijas Mobilais Telefons.
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Lomās: Madara Viļčuka, Mārtiņš Meiers, Juris Bartkevičs, Artūrs Skrastiņš, Vita Vārpiņa, Kaspars Dumburs, Ilze Ķuzule-Skrastiņa, Klāvs Kristaps Košins, Nele Savičenko (Nelė Savičenko), Katažina Osipuka (Katarzyna Osipuk), Rītis Saladžus (Rytis Saladžius), Sjaočeņs Vans (Xiaochen Wang).
Režisors – Lukašs Tvarkovskis (Łukasz Twarkowski); teksts un dramaturģija – Anka Herbuta (Anka Herbut); scenogrāfija un gaismu dizaina koncepts – Fabjēns Ledē (Fabien Lédé); kostīmu māksliniece – Svenja Gasena (Svenja Gassen); horeogrāfija un mākslinieciskā sadarbība – Pavels Sakovičs (Pawel Sakowicz); komponists – Juleks Ploskis (Julek Ploski); video un digitālo mediju dizainers – Jakubs Lehs (Jakub Lech); gaismu dizainers – Eugenijs Sabaļausks (Eugenijus Sabaliauskas); režisora asistente – Diāna Kaijaka; dramaturģes asistente un tulkojuma adaptētāja skatuvei – Loreta Kalniņa; video asistents – Ričards Žigis (Ričard Žigis); video nodrošinājums – Andris Fridrihsons, Edmunds Cīrulis, Dāvis Dreiska. Tulki mēģinājumu posmā – Eleonora Balode, Frančeska Bindere; tulkojumi izrādes dramaturģijas attīstīšanā – Nele Savičenko, Rītis Saladžus, Sjaočeņs Vans; projekta tehniskais vadītājs – Mārtiņš Vigups; skaņu operators – Didzis Herberts Cielava; gaismu operators un programmētājs – Mikus Guds; izrādes vadītāja – Iveta Boša; producente – Līga Svempe; starptautiskā īstenošana un izplatīšana – Vids Bizunevičs (Vidas Bizunevičius).