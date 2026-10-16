"Carnegie Europe" direktore atklāj, ko populisti izdara labu pasaules politikā
Eiropas valstis un to sabiedrības šobrīd atrodas kritiskās krustcelēs, kad valstu politika nav piemērota tam, lai risinātu tāda veida starpvalstu problēmas, ar kādām mēs saskaramies, intervijā aģentūrai LETA sacīja domnīcas "Carnegie Europe" direktore Roza Balfūra.
Viņasprāt, ja eiropiešiem ir ambīcijas padarīt Eiropas Savienību (ES) par supervaru, tad to nevar izdarīt "no augšas" un vispirms ir jāapvieno savienības cilvēki, turklāt viens no ilgstošiem izaicinājumiem Eiropas vienotībai starptautiskajā arēnā ir tieši stratēģiskās konverģences trūkums.
Kādas tendences Eiropas politikā šobrīd visvairāk apdraud mūsu stabilitāti un sabiedrību?
Šobrīd piedzīvojam laiku, kad pastāv milzīga neatbilstība starp to, kas notiek mūsu sabiedrībās un valstu politikā, un to, kas Eiropai būtu jādara, lai risinātu pasaules izaicinājumus. Dažas no šīm neatbilstībām rodas pašu mājās, citu avots ir starptautisks. Tieši šīs neatbilstības mani satrauc visvairāk. Man rodas iespaids, ka ir daudz politiķu, kuri patiešām vēlas strādāt kopējā labuma vārdā, kuri vēlas sasniegt rezultātus, kuri patiešām vēlas atrisināt parasto cilvēku problēmas, taču viņiem trūkst pareizās diagnozes par to, kas ir nepareizi, un tieši tāpēc viņi bieži vien nespēj atrast problēmu risinājumus. Turklāt fakts, ka šāda situācija ir ilgusi jau tik ilgi, ir atņēmis valdībām iespēju rīkoties ar instrumentiem, kas nepieciešami, lai risinātu problēmas un tās cēloņus.
Pastāv liela neatbilstība attiecībā uz to, kā lietas ir iespējams risināt Eiropas līmenī. ES jau desmitiem gadu virza Eiropas integrāciju un ir meklējusi problēmu risinājumus, izmantojot tieši to. Caur sadarbību, caur ekonomikas integrāciju, caur vienotā tirgus paplašināšanu. Šodien ir daudz problēmu, kuras varētu atrisināt vai vismaz atvieglot, darot to vairāk, veicot lielāku integrāciju. Apvienojoties ne tikai preču tirgus jomā, bet arī finansējuma jomā, atbalstot lielāku mobilitāti, lielāku imigrāciju. Taču esam nonākuši pie situācijas, ka politiķi to nevēlas. Politiķi bloķē, piemēram, banku apvienošanos. Tas nav tikai tāpēc, ka viņi raizējas par ieguvumiem un zaudējumiem, viņi raizējas arī par savu varu, par banku sistēmas kontroli savā valstī, par to, ka banka varētu piederēt citai valstij vai citam konglomerātam.
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Tātad mēs patiešām esam nonākuši šādās kritiskās krustcelēs, kurās atsevišķu valstu politika vienkārši nav piemērota tam, lai risinātu tāda veida starpvalstu problēmas, ar kādām mēs saskaramies. Bet tieši tās ir problēmas, kas jārisina, lai novērstu sākotnējo sabiedrības neapmierinātību. Tātad tas ir sava veida apburtais loks.
Dzīvojam laikā, kad labējie un kreisie diezgan bieži ir vienisprātis vai sadarbojas. Kā jūs varētu komentēt šo paradoksu?
Kreisie tradicionāli bija strādnieku šķiras partija, kas bija ļoti cieši saistīta ar noteiktu ekonomiku, īpaši rūpniecību. Lielākā daļa kreiso politisko partiju izriet no sava veida sociālistiski-marksistiskās tradīcijas, kas uzskatīja, ka pasaule ir sadalīta šķirās, un tieši no strādnieku šķiras nāca lielākā kreiso partiju vēlētāju daļa. Taču pēc deindustrializācijas un šīs šķiru struktūras pārmaiņām, kas noritēja vairākus gadu desmitus, deviņdesmitajos gados un vēlāk novērojām, ka cilvēki, kuri agrāk varētu būt balsojuši par kreisajām partijām, pārgāja uz labējo spārnu. Tas nav tik daudz saistīts ar partiju nostāju tuvināšanos, bet gan ar to, ka ir mainījusies politisko partiju sociālā bāze.
Viena lieta, kas ir acīmredzama, ja pavēro galēji labējā spārna elektorātu, ir tā, ka labējās partijas ir kļuvušas par starpklašu partijām. Tās ir partijas, kurām izdodas piesaistīt balsotājus no visām vēlētāju grupām neatkarīgi no sociālās piederības vai vecuma. Zināmā mērā tām tas izdodas vairāk nekā kreisajiem.
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Ja runājam par labējiem un kreisajiem, tad statistika liecina, ka ceturtdaļa Eiropas vēlētāju balso par populistiskām un labējām partijām. Patiesībā tikai apmēram 5% balsstiesīgo iedzīvotāju visā Eiropā balso par kreiso spārnu.
Vai piekrītat, ka mūsdienu politikā populisms savā ziņā ir tāda kā politiskas krāpšanās taktika?
(Smejas.) Domāju, ka populisti atņem politiķiem elites auru. Daudzi no šiem populistiskajiem līderiem ir neveiksmīgi uzņēmēji vai citādi neveiksminieki, un viņi pievēršas politikai, jo tā savā veidā ir vēl viena iespēja kaut ko darīt. Tādējādi viņi parāda, ka politikas pasaule varbūt patiesībā ir nedaudz pieejamāka, nekā mēs bijām pieraduši domāt. Tas grauj tādu kā elites auru, kāda politikai agrāk piemita. Tiesa, ne vienmēr, jo, ja padomājat par Rietumeiropu pēc kara, tad daudzi politiķi nāca, piemēram, no pretošanās kustības, no partizāniem, no strādnieku vidus. Tomēr 70., 80. un 90. gados, tāpat, kā tas bija pirms kara, politika atkal kļuva drīzāk par elites nodarbošanos. Varbūt sabiedrība vienkārši nebija īsti apzinājusies to, ka šie cilvēki nemaz nebija gudrāki. Viņi vienkārši bija privileģētāki.
Mūsdienu pasaulē ir liels populisma līderis, kurš ir parādījis, ka patiesībai nav nozīmes. Vai tas veicina šādu politiku, kurā drīkst atklāti melot?
Tas liecina par to, ka ideoloģijas patiesībā ir svarīgas. Zināmā mērā, beidzoties Aukstajam karam, ideoloģijas kļuva par kaut ko sliktu. Ideoloģiju pasaule izlīdzinājās kaut kur ap centru. Nedomāju, ka cilvēki piekrīt "pēcpatiesības" idejai, cilvēki drīzāk piekrīt noteiktam ideju kopumam, jo tās viņiem patīk. Tāpēc es nedomāju, ka runa ir tik daudz par "pēcpatiesību". Manuprāt, vairāk nozīmes ir tam, vai tu tici vai nē, kas apliecina, ka ideoloģijas tomēr ir svarīgas, un ideoloģiju ēras beigu pasludināšana Aukstā kara noslēgumā, iespējams, bija pāragra.
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Krievija atbalsta gan kreiso, gan labo spārnu Eiropā. Vai prognozējat, ka tas tā turpināsies vēl ilgi?
Raugoties no Kremļa viedokļa, tas ir lēti un viegli izdarāms. Tāpēc domāju, ka šāda veida dezinformācijas karš turpināsies. Ļoti daudz ir atkarīgs no Eiropas medijiem, Eiropas institūcijām, Eiropas izglītības sistēmām un, protams, Eiropas politiķiem, lai spētu tam labāk pretoties, ieskaitot pretizlūkošanu un visus citus drošības aspektus, piemēram, kiberdrošību. Maskavai tas ir lēts un vienkāršs veids, kā destabilizēt sabiedrības. Visbūtiskākais ir tas, ka krievu mērķis ne vienmēr ir pārliecināt cilvēkus nostāties Krievijas pusē. Patiesībā tas vispār nav daudzu dezinformācijas kampaņu mērķis, tās drīzāk ir vērstas uz Eiropas institūciju vai vienkārši ar Eiropu saistītu lietu diskreditēšanu.
Viens no spilgtākajiem šādas dezinformācijas piemēriem pirms pāris gadiem bija ažiotāža par blusu invāziju Parīzē. Un neviens negribēja doties uz Parīzi. Vēlāk izrādījās, ka šīs baumas faktiski izplatīja Krievijas dezinformācijas kampaņa. Notika tā, ka vadošie mediji to pārņēma, un cilvēki noticēja. Cilvēki noticēja tieši tāpēc, ka par to ziņoja mediji. Tas tikai apliecina, ka vadošajiem plašsaziņas līdzekļiem joprojām ir liela loma.
Vēl viena būtiska dezinformācijas metode ir pavisam labi zināma, jo tā visu laiku darīja Padomju Savienība - dažas ziņas darbojas, citas nē, tās visas vienkārši ir jāizmēģina. Kā jau teicu, tas ir lēti. Kāpēc gan to nedarīt?
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Liela daļa gan šo labējo, gan kreiso partiju ir prokrieviskas vai vismaz iestājas pret palīdzības sniegšanu Ukrainai. Vai tas spēj ietekmēt kopējo Eiropas nostāju?
Te būtiskas ir divas lietas. Pirmkārt, ne visas galēji labējās partijas ir prokrieviskas. Ir diezgan daudz tādu, kas tādas nav. Otrkārt, līdz šim viņiem tas nav izdevies. Domāju, ka līdz šim, vairāk nekā četru gadu kara laikā, mēs faktiski esam redzējuši diezgan pārsteidzošu Eiropas valstu nostājas maiņu attiecībā uz Krieviju. Pastāv daudz plašāka izpratne par to, kādus draudus Krievija rada Eiropai kopumā. Un tas notiek, neskatoties uz to, ka galēji labējie rīko visādus gājienus un kopumā kļūst populārāki. Tātad, jā, tā ir problēma, bet nevajadzētu pārspīlēt izaicinājumu, ko rada galēji labējie spēki.
Otra lieta, kas, manuprāt, ir tikpat liela problēma, ir kara nogurums. Tas tik daudz nav atkarīgs no prokrieviskām noskaņām, tas vairāk attiecas uz budžetiem. Jautājums ir par to, vai reaģēšana uz šo situāciju drošības un aizsardzības jomā nozīmē izdevumu samazinājumus sociālajā, veselības aprūpes vai izglītības jomā. Tas ir plašāks jautājums, kas nebūt nav saistīts ar galēji labējiem spēkiem. Tāpēc es domāju, ka patiesais izaicinājums vadošajām politiskajām partijām un valdībām, kas ir apņēmušās atbalstīt Ukrainu, ir nodrošināt, lai neizplatītos šis viltīgais naratīvs, ka tad, ja mēs atbalstām Ukrainu, tas notiek uz citu jomu rēķina. Jo tieši šādā diskusijā galēji labējie atradīs vairāk telpas. Vadošajām partijām un institūcijām, valstīm un to valdībām ir jānodrošina tas, ka šīs lietas tiek skatītas citādāk.
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Liela daļa mūsdienu populistu ir "trampisti". Vai šo partiju ietekmes pieaugums var apdraudēt arī ES kopējo ārpolitiku, nemaz nerunājot par atbalstu Ukrainai?
Jā, var. Un zināmā mērā tas jau ir noticis. Šo partiju ietekmes pieaugums ir bijis patiešām izšķirošs, mainot Eiropas kopējo migrācijas politiku. Tas ir ietekmējis arī attiecības ar trešajām valstīm. ES ir deleģējusi migrācijas pārvaldību trešajām valstīm, tādējādi padarot sevi neaizsargātu pret šo valstu izvirzītajām prasībām. Turklāt tas patiešām ir mainījis veidu, kādā ES attiecas pret kaimiņvalstīm. Jā, tas ir tāpēc, ka galēji labējie spēki ir kļuvuši ietekmīgāki, bet tas tā ir arī tāpēc, ka galvenās politiskās partijas izvēlējās reaģēt uz galēji labējo izaicinājumu noteiktā veidā. Tās varēja izvēlēties reaģēt citādi.
Vēl viens labējo partiju ietekmes piemērs ir attīstības palīdzības budžetu samazināšana. Ja aplūkojam politiskās partijas, kas atrodas pie varas vai atbalsta koalīciju, tad redzam, ka tās visas ir pieprasījušas samazināt attīstības palīdzības budžetus vai novirzīt tos migrācijas pārvaldībai. Tātad arī tas jau ir noticis. Tātad ir gadījumi, ka galēji labējie spēki ar vadošo politisko partiju un galveno politisko virzienu starpniecību jau ir spējuši ietekmēt valstu politiku.
Attiecībā uz Amerikas Savienotajām Valstīm es teiktu, ka Eiropā pastāv sava veida viedokļu konverģence, kas ietver arī proamerikānisko galēji labējo partiju nostāju. Tās ir apvienojušās ar tām Eiropas partijām un valstīm, kas vairāk atbalsta transatlantiskās attiecības, mēģinot nomierināt Trampu, it īpaši šīs ASV administrācijas pirmajā gadā. Tādējādi tām ir bijusi ietekme, piemēram, veidojot Eiropas reakciju uz tirdzniecības draudiem. Tām ir bijusi izšķiroša loma šajā procesā. Taču citos aspektos, piemēram, saistībā ar uzskatu, ka mums ir jārunā ar Trampu, ka mums viņu jāpārliecina utt. Taču, piemēram, attiecībā uz Ukrainu jāatzīst, ka Eiropas valstīm ir izdevies panākt, ka ASV pilnībā neatsakās no Ukrainas, tām ir izdevies saglabāt vismaz minimālu ASV iesaistīšanos. Tātad tas atkal ir divasmeņu zobens.
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Trešais divasmeņu zobens ir tas, ka dažas galēji labējās partijas ir proamerikāniski noskaņotas, taču ne vienmēr atbalsta Trampu, jo Tramps Eiropā nav īpaši populārs. Šīm partijām ir jāuzdod sev jautājumi, it īpaši tad, ja Tramps īsteno pret Eiropu vērstu politiku - šie cilvēki taču nav idioti. Viņi redz, kas notiek. Ja paskatās, kur Eiropā Tramps ir populārs un kur nē, tad ir redzams, ka viņš bija populārs tikai Ungārijā starp "Fidesz" vēlētājiem. Pārējā Eiropā viņš nav populārs.
Vai ticat, ka Eiropa varētu kļūt par supervaru, kas varētu konkurēt ar Ķīnu vai ASV kā viens spēlētājs vai vismaz vienots spēlētājs?
Man uz to ir nedaudz sarežģīta atbilde, kas, iespējams, ir nedaudz pretrunā ar intuīciju. Acīmredzot, tā kā ES ir tirdzniecības supervara ar milzīgu regulējošo varu, tad jebkurš ES institūciju pārstāvis teiks, ka mums noteikti jākonkurē ar ASV un Ķīnu un jāmēģina būt trešajam polam, un jārīkojas kā vienotam blokam. Tomēr, ja uz ES raugās no ārējās drošības politikas viedokļa, redzama daudz lielāka sadrumstalotība un sašķeltība vienotības vietā, kas ES būtu nepieciešama, lai tā spētu rīkoties kā supervara.
ES savā ziņā ir unikāls eksperiments, un tādēļ domāt par to kā par valsti - vietu, kurā koncentrējas valsts vara un valsts iestādes - ir mēģinājums to iztēlot par kaut ko tādu, kam tā vienkārši nav paredzēta. Bet tas nenozīmē, ka ES nevar izmantot savu ietekmi. Domāju, ka ir vēl daudz citu lietu, ko ES var darīt, un tā pavisam noteikti var efektīvāk izmantot savu tirdzniecības ietekmi.
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Tāpat ES var labāk izmantot savu diplomātiju, ja ne tik daudz ārējās drošības ietekmi. Tā varbūt varētu vairāk izmantot faktu, ka, pateicoties savai daudzveidībai, ES, piemēram, var iesaistīties sarunās ar dažādām valstīm. Raugoties caur Ukrainas un Krievijas prizmu, vienkārši iedomājieties ES, ja tajā nebūtu Polijas un Baltijas valstu, kā arī Somijas. Valstu, kas patiešām saprot Krieviju. Veidojot Eiropas reakciju uz notikumiem Ukrainā, Baltijas valstīm, Polijai un Somijai ir ļoti svarīga loma Kremļa domāšanas veida izpratnē. Šīs valstis ir devušas unikālu ieguldījumu, pateicoties kuram Eiropa ir spējusi daudz ko paveikt. Ja kaut kas līdzīgs notiktu, teiksim, Latīņamerikā, tad mums būtu spāņi un itāļi, arī portugāļi, kuriem ir daudz plašākas zināšanas. Ja kaut kas notiktu Āfrikā, tad mums būtu Francija un citas valstis ar daudz plašākām zināšanām.
No vienas puses, eiropieši daudz vairāk strīdas, pirms panāk kopēju nostāju. Bet no otras puses, ES rīcībā ir unikālas zināšanas par dažādām pasaules daļām. Tās mēs varētu izmantot daudz efektīvāk, nekā tas tiek darīts. Patlaban visi laikraksti daudz raksta par dažādajām nesaskaņām starp eiropiešiem. Taču patiesībā pastāv arī liela izpratne par pārējo pasauli, kas var palīdzēt Eiropai veidot unikālu globālās iesaistīšanās profilu. Arī integrācijas forma, kas notikusi Eiropas kontinentā, ir unikāla.
Kādas tendences novērojat Latvijas gadījumā?
Šī ir Eiropas daļa, kas ir ļoti, ļoti koncentrējusies uz noteiktu problēmu un izaicinājumu kopumu.
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Manuprāt, ir svarīgi, lai eiropieši kopumā saprastu, kāda izskatās pasaule citās Eiropas daļās. Tieši tāpēc, ka viens no ilgstošajiem izaicinājumiem Eiropas vienotībai starptautiskajā arēnā faktiski ir stratēģiskās konverģences trūkums. Nebūt negribu uzlikt šo nastu mazai valstij. Manuprāt, šis slogs ir vienādi sadalīts starp valstīm, taču varam darīt daudz vairāk, lai saprastu, kā citi redz pasauli, kā to redz citi Eiropas partneri. Es gribētu redzēt vairāk komunikācijas starp, piemēram, latviešiem un portugāļiem. Domāju, ka ir iespējams darīt daudz vairāk, lai apvienotu eiropiešus.
Vai jūs patiešām domājat, ka lielās valstis vēlas ieklausīties mazajās?
Nē, bet es domāju, ka tad, ja dažiem eiropiešiem ir ambīcijas padarīt ES par supervaru, tad vispirms ir jāapvieno cilvēki. To nevar izdarīt tikai no augšas.