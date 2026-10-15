Dombrava apņēmies nepieļaut Lukašenko režīma provokāciju īstenošanu Latvijā
Latvijai jānodrošina spēcīga Valsts robežsardze, moderna robežas uzraudzības sistēma un efektīva valsts austrumu robežas apsardzība, kas nepieļauj Baltkrievijas režīma provokāciju īstenošanu Latvijas teritorijā, pēc robežas apmeklējuma pauda iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA).
Iekšlietu ministrijas Stratēģiskās komunikācijas departaments paziņoja, ka ceturtdien Dombrava kopā ar Valsts robežsardzes priekšnieku ģenerāli Gunti Pujātu apmeklēja Valsts robežsardzes (VRS) Daugavpils pārvaldes struktūrvienības un valsts austrumu robežu.
"Baltkrievijas režīms turpina izmantot nelegālo migrāciju kā hibrīdkara instrumentu pret Latviju. Tāpēc mūsu austrumu robežas drošība ir viena no valsts galvenajām prioritātēm," norāda ministrs.
Viņš pauda pārliecību, ka robežsargi ik dienu sarežģītos apstākļos apliecina savu gatavību izlēmīgi rīkoties un sargāt Latvijas robežu.
Ministrs ar VRS priekšnieku apmeklēja robežsardzes Daugavpils pārvaldes Ārzemnieku izmitināšanas centru "Rauda" un Daugavpils pārvaldes Taktisko operatīvo centru, kur iepazinās ar dienesta organizāciju struktūrvienībās.
Tāpat vizītes laikā ministram tika sniegts pārskats par VRS Daugavpils pārvaldes galvenajiem uzdevumiem, dienesta darba rezultātiem, aktuālajiem riskiem, kā arī sadarbību ar starptautiskajiem partneriem.
Tālāk sekoja Janši torņa apmeklējums un Latvijas-Baltkrievijas robežas posma apskate Silenes robežapsardzības nodaļas pārvaldības teritorijā.
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Vizītes laikā iekšlietu ministrs un VRS priekšnieks apsprieda aktuālo drošības situāciju un esošos un potenciālos apdraudējumus, tostarp nelegālo migrāciju un hibrīdos riskus. Amatpersonas arī diskutēja par nepieciešamajiem pasākumiem drošības stiprināšanai.
Aģentūra LETA jau ziņoja, ka oktobra sākumā maskās tērpti, agresīvi un bruņoti pavadoņi no Baltkrievijas mēģināja pār robežu Latvijā nogādāt nelegālo migrantu grupu.
Nacionālo bruņoto spēku (NBS) karavīri robežas šķērsošanas mēģinājumu apturēja, taču atšķirībā no daudziem iepriekšējiem gadījumiem šoreiz provokācija bijusi īpaši demonstratīva un agresīva. Nelegālo migrantu pavadoņi bija bruņoti, izteica draudus NBS karavīriem, kā arī aktīvi mudināja un dzina migrantu grupu Latvijas virzienā. NBS aģentūrai LETA apliecināja, ka, no attāluma spriežot, pavadoņi bija bruņoti ar pistoli.
Vairākas stundas pēc šī konflikta maskās tērpti cilvēki iekļuva Latvijas teritorijā, sabojāja elektrības sadales skapi un nozaga kameras, informēja iekšlietu ministrs Dombrava. Personas atgriezušās Baltkrievijas teritorijā, pirms paspēja ierasties robežsargu vienība.