Pabeigts pirmais Valmieras Gaujas krasta promenādes posms
Valmieras Gaujas labais krasts labiekārtots posmā no Ziedu gravas līdz Gaujas ielai 7. Gan jau izveidotā, gan abu pārējo promenādes ...
Lūk, kāds izskatās pabeigtais pirmais Valmieras Gaujas krasta promenādes posms. FOTO
Noslēdzies Valmieras Gaujas krasta promenādes pirmais būvniecības posms, atklājot jaunās publiskās ārtelpas aprises un kopējos ieceres risinājumus. Izveidotā promenādes daļa aicina iepazīt labiekārtoto Gaujas labo krastu posmā no Ziedu gravas līdz Gaujas ielai 7, pavēstījusi Valmieras novada pašvaldība.
“Valmieras stāsts nav iedomājams bez Gaujas klātbūtnes – upe veidojusi gan pilsētas ainavu, gan tās attīstību dažādos vēstures posmos. Arī šodien upes krastam ir nozīmīga vieta pilsētas dzīvē un attīstībā. Promenāde savienos tiltus pār Gauju Valmierā kā kvalitatīva un ikvienam pieejama publiskā ārtelpa. Valmierieši ir ļoti ilgi gaidījuši šī projekta īstenošanu, un ir gandarījums, ka, piesaistot ārējo finansējumu, iespējams gan labiekārtot Gaujas labo krastu, gan mazināt plūdu riskus un veidot šo posmu noturīgāku pret krastu eroziju,” par projekta nozīmību stāsta Ričards Gailums, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks.
“Jaunizbūvētais Gaujas krasta promenādes posms veidots ar mērķi pakāpeniski stiprināt saikni starp upi un pilsētas ikdienas dzīvi, veidojot arvien vairāk ērtu savienojumu ar pilsētas paralēlajām ielām un apkārtējo pilsētvidi. Tādējādi promenāde nav tikai lineārs maršruts gar Gauju, bet kļūst par integrētu pilsētas publiskās ārtelpas struktūras daļu – vietu, kur iespējams ērti nokļūt, pārvietoties, uzturēties un baudīt ainavu,” stāsta Zanda Lapsa, Valmieras novada pašvaldības galvenā arhitekte.
Gan jau izveidotā, gan abu pārējo promenādes posmu infrastruktūra tiek veidota tā, lai respektētu un saglabātu esošo dabīgo ainavu.
Pieejamība un teritorijas labiekārtojums
Lai promenāde būtu pieejama ikvienam, izbūvēts plašs panduss, kam piekļuvi nodrošina jaunizveidotais savienojums ar Pāvila Rozīša ielu. Pandusa lēzeni līkumotais risinājums ar skatu platformu veido pakāpenisku nokļūšanu līdz promenādes līmenim, vienlaikus kļūstot par jaunu pastaigu vietu un izteiksmīgu promenādes elementu. Savukārt promenādes posmā no Ziedu gravas līdz Gaujas ielai 7 izveidots plašs gājēju un velobraucēju ceļš, kur dažādie segumi nodala pārvietošanās plūsmas. Klinkera bruģakmens – gājējiem, asfaltētā daļa – velosipēdistiem un skrituļotājiem, bet grants celiņš gar Gaujas malu – skrējējiem, nūjotājiem. Promenādes teritorijā ierīkotas atpūtas vietas, soliņi, velosipēdu novietnes, atkritumu urnas un velosipēdu remonta stacija. Visā posmā ierīkots energoefektīvs apgaismojums un videonovērošanas sistēma.
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Ilgtspēja kā projekta sastāvdaļa
Būvmateriāli izvēlēti, pēc iespējas ņemot vērā to ilgtspēju un ietekmi uz vidi. Veloceliņa asfaltbetona segumā izmantots uzņēmuma “Fibenol” izstrādātais lignīns – no koksnes iegūts biomateriāls, kas par 15 % promenādē ieklātajā asfaltā aizstāj bitumenu. Šāds risinājums ļauj izmantot atjaunojamu, bioloģiskas izcelsmes izejvielu, vienlaikus saglabājot asfaltbetona segumam nepieciešamās īpašības.
Savukārt gājēju segumam izmantots klinkera bruģakmens, kas ir izturīgs un piemērots arī mainīgiem mitruma un temperatūras apstākļiem. Skrējēju un nūjotāju celiņam izmantots minerālmateriāla (grants) segums un betona apmales.
Veidojot promenādi, saglabāti vērtīgie koki un apstādījumi, bet vietās, kur tas nepieciešams, veidoti jauni koku stādījumi. No teritorijas izņemti bojāti un bīstami koki un zari. Vienlaikus saglabāti atsevišķi kritušie koki, lai saglabātu Gaujas krasta dabisko vidi.
Būvniecības laikā īpaša uzmanība pievērsta arī krasta nogāzes un teritorijas stabilitātei. Posmā pie Gaujas ielas 9–13 veikta atbalsta sienas stiprināšana, kā arī īstenoti risinājumi, lai mazinātu plūdu un paaugstināta ūdens līmeņa ietekmi uz nogāzi.
Tāpat sakārtota un atjaunota posmā esošā akmens siena, demontētas arī nedrošās kāpnes, kas uz Plostnieku ielu iepriekš veda no deviņu stāvu daudzdzīvokļu ēkām Gaujas ielā.
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Projekta “Valmieras valstspilsētas Gaujas krasta promenāde” (posmā no Ziedu gravas līdz Gaujas ielai 7) kopējās izmaksas ir 1 878 040,75 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 1 214 007,50 EUR. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums – 485 603 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 728 404,50 EUR, savukārt ārpus projekta izmaksas ir 664 033,25 EUR. Atbilstoši iepirkuma rezultātiem un līgumam būvdarbus veica SIA “SANART”. Būvprojekta izstrādātājs – SIA "BM-Projekts".
Par Valmieras Gaujas krasta promenādes būvniecību
Kopumā Valmieras Gaujas krasta promenādes pamattrases izveide tiek īstenota trīs Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētu projektu ietvaros, lai to izveidotu posmā no Šaursliežu dzelzs tilta līdz Valmieras Mūzikas skolai. Pirmajā būvniecības posmā no Ziedu gravas līdz Gaujas ielai 7 izveidotā infrastruktūra veido pamatrisinājumus turpmākai promenādes attīstībai – nākamo kārtu būvniecībā būs izmantoti līdzīgi būvmateriāli, dizains un krāsu toņi labiekārtojuma elementiem.
Valmieras novada pašvaldība informē, ka uzsākti nākamā Valmieras Gaujas labā krasta promenādes posma no Gaujas ielas 7 (deviņu stāvu ēkām) līdz Valmieras Mūzikas skolai būvdarbi. Plašāku informāciju var iegūt pašvaldības tīmekļvietnē.