Trīs policisti Zemgalē slēpuši satiksmes negadījumu, Iekšējās drošības birojs rosina celt apsūdzību
Iekšējās drošības birojs (IDB) rosinājis apsūdzēt trīs Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes amatpersonas un vienu privātpersonu lietās par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu slēpšanu.
IDB atgādina, ka 2026. gada janvāra otrajā pusē aizdomās par bezdarbību un dienesta viltojumu personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās aizturēja vairākas Zemgales reģiona pārvaldes amatpersonas, paziņoja IDB. Lai nodrošinātu efektīvāku un operatīvāku izmeklēšanas virzību, no sākotnēji sāktā kriminālprocesa tika izdalīti atsevišķi kriminālprocesi par izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem.
Kopumā birojs ir pabeidzis izmeklēšanu trīs kriminālprocesos, kas nosūtīti Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai. Augusta vidū prokuratūrai nosūtīts kriminālprocess kriminālvajāšanas sākšanai pret policistu par bezdarbību un dienesta viltojumu.
Pirmstiesas izmeklēšanas gaitā gūti pierādījumi tam, ka likumsargs, nolūkā iegūt nepamatotas priekšrocības citai Valsts policijas amatpersonai, kura, iespējams, alkohola reibumā vadīja transportlīdzekli un ar to izraisīja ceļu satiksmes negadījumu, tīši neveica alkohola koncentrācijas noteikšanu un nepieņēma paskaidrojumus no lieciniekiem, kas turpmāk liedza noskaidrot ceļu satiksmes negadījuma apstākļus.
Turklāt pirmstiesas izmeklēšanā noskaidrots, ka policists veica dienesta dokumenta viltošanu, dokumentā norādot, ka pie atbildības par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu saucama cita - nenoskaidrota persona, kas notikuma vietu pametusi.
Vienlaikus augusta otrajā pusē prokuratūrai nosūtīts kriminālprocess kriminālvajāšanas sākšanai pret vienu policistu par neizpaužamu ziņu izpaušanu, savukārt pret otru policistu par neizpaužamu ziņu izpaušanas uzkūdīšanu.
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IDB pirmstiesas izmeklēšanas gaitā guva pierādījumus tam, ka policijas amatpersona, kura izraisīja ceļu satiksmes negadījumu, uzkūdīja policistu, kura lietvedībā bija attiecīgais administratīvā pārkāpuma process, lai tā izpauž informāciju no procesa materiāliem saistībā ar attiecīgo notikumu.
Savukārt oktobra sākumā prokuratūrai nosūtīts trešais kriminālprocess kriminālvajāšanas sākšanai pret kādu privātpersonu par apzināti nepatiesu liecību sniegšanu.
Pirmstiesas izmeklēšanā noskaidrots, ka privātpersona, būdama informēta par policijas amatpersonas izraisītā ceļu satiksmes negadījuma apstākļiem, sniedza apzināti nepatiesas liecības administratīvā pārkāpuma lietā un kriminālprocesā.
Noziedzīgais nodarījums atklāts ciešā sadarbībā ar Valsts policiju.