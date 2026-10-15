"E-klase" piedzīvojusi tehniskas ķibeles, traucēta pieslēgšanās
Foto: LETA
Tehnisku traucējumu dēļ ilgāku laiku bija apgrūtināta piekļuve vietnes "E-klase" pakalpojumiem.
Sabiedrība

"E-klase" piedzīvojusi tehniskas ķibeles, traucēta pieslēgšanās

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Ceturtdien pēcpusdienā tehnisku traucējumu dēļ ilgāku laiku bija apgrūtināta piekļuve vietnes "E-klase" pakalpojumiem.

"E-klase" piedzīvojusi tehniskas ķibeles, traucēta...

Vietnē publicētajā paziņojumā tika vēstīts, ka notiek darbs pie traucējumu novēršanas, lai pēc iespējas ātrāk un atjaunotu stabilu sistēmas darbību.

Līdzīgu atbildi aģentūrai LETA sniedza arī "E-klases" pārstāve Zane Mitere. "Atvainojamies e-klases lietotājiem par sagādātajām neērtībām un pateicamies par sapratni un pacietību," teica Mitere.

Pašlaik pieslēgšanās "E-klasei" atkal ir iespējama.

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