Tehnisku traucējumu dēļ ilgāku laiku bija apgrūtināta piekļuve vietnes "E-klase" pakalpojumiem.
Sabiedrība
Šodien 18:51
"E-klase" piedzīvojusi tehniskas ķibeles, traucēta pieslēgšanās
Ceturtdien pēcpusdienā tehnisku traucējumu dēļ ilgāku laiku bija apgrūtināta piekļuve vietnes "E-klase" pakalpojumiem.
Vietnē publicētajā paziņojumā tika vēstīts, ka notiek darbs pie traucējumu novēršanas, lai pēc iespējas ātrāk un atjaunotu stabilu sistēmas darbību.
Līdzīgu atbildi aģentūrai LETA sniedza arī "E-klases" pārstāve Zane Mitere. "Atvainojamies e-klases lietotājiem par sagādātajām neērtībām un pateicamies par sapratni un pacietību," teica Mitere.
Pašlaik pieslēgšanās "E-klasei" atkal ir iespējama.