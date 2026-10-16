"Es lūdzu Dievu, lai palīdz..." - Tomass Kleins pateicas visiem par atbalstu un cer reiz piecelties no ratiņkrēsla
Leģendārās grupas "Līvi" ģitārists, kā arī dziesmu autors, liepājnieks Tomass Kleins joprojām ir neatlaidības un ticības pilns. Viņš cer piecelties no ratiņkrēsla, kurā pavada jau divus gadus pēc pārciestās muguras operācijas. Kleins saka paldies gan sabiedrībai, gan kolēģiem mūziķiem, kas snieguši palīdzīgu roku un atbalstījuši materiāli šajā grūtajā brīdī.
Latvijas Rokmūzikas asociācija šajā vasarā nāca klajā ar paziņojumu, ka Tomass Kleins pēc smagas slimības un operācijas turpina rehabilitāciju. Fonda "Līdzskaņa" mājaslapā joprojām ir iespējams ziedot, lai palīdzētu Tomasam Kleinam piecelties no ratiņkrēsla, jo atveseļošanās process ir laikietilpīgs.
Mūziķis pēc 2024. gada rudenī veiktās muguras operācijas sākotnēji bija apņēmības pilns pats tikt uz kājām un septiņas reizes apmeklēja rehabilitācijas iestādes. Taču, kad situācija neuzlabojās, bet rehabilitācija bija jāturpina, viņa vecākā meita Džeina Kleina-Šnipke informēja sabiedrību par tēta grūto cīņu ar slimību. “Teju pirms diviem gadiem, dienu pēc savām kāzām, uzzināju par tēta diagnozi, plānoto operāciju un tās potenciālajām sekām. No laimes pārpilnības, mana augstākā dzīves punkta, gaismas ātrumā nonācu zemākajā. Tētis turpina cīnīties, aizvien negrib sūdzēties un lūgt palīdzību. Man bērnībā tētis stingri mācīja, ka dzīvē lietas jānopelna pašas spēkiem un dot citiem ir daudz svarīgāk nekā ņemt. Tas līdz kaulam ir iesakņojies manā personībā, tāpēc šodien izkāpju no ierastās lomas un saņemu drosmi lūgt jūsu atbalstu – izpildot, pārraidot, atskaņojot tēta dziesmas,” sociālajā platformā "Facebook" pauda mūziķa meita.
Tobrīd sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" Džeina Kleina-Šnipke atzina, ka ģimene ir patiesi aizkustināta par cilvēku vēlēšanos atbalstīt tēti arī finansiāli, jo nebija gaidījuši šādu labestības un atbalsta jūru.
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Tagad Tomass Kleins telefonsarunā ar žurnāla "Kas Jauns" starpniecību saka lielu paldies visiem labajiem cilvēkiem un arī mūziķiem, kas viņu atbalstīja un turpina to darīt. “Kolēģi, kas mani atbalsta, nav tikai no Liepājas. Tie ir man pazīstamie mūziķi no visas Latvijas,” viņš priecājas. Kleins jau trīs mēnešus darbojas un vingro ar fizioterapeita palīdzību, arī pats mājās dūšīgi vingro ik dienu, jo tic, ka reiz varēs piecelties no ratiņkrēsla un uziet uz skatuves. Un rezultāti ir. “Kā man veiksies, ir grūti prognozēt, bet kaut kas jauns parādās. Esmu gatavs cīnīties, jo nav citu variantu. Tagad cerības vietā ir ticība un neatlaidība, lai pieceltos no ratiņkrēsla.”
Daudzi talanta cienītāji Tomasu mudina atgriezties uz skatuves, un viņš apņēmīgi nosaka: “Tieši tā!” Tagad gan vēl grūti plānot, kad tas varētu notikt, jo pagaidām vēl mūziķis nav gatavs uz skatuves doties ratiņkrēslā: “Viss ir atkarīgs no tā, kāda būs mana attīstība. Vai es varēšu pats pastāvīgi pārvietoties. Grūti vēl pateikt. Var jau arī muzicēt uz skatuves ratiņkrēslā. Protams, tas nebūs pilnvērtīgi, bet kaut ko es varu darīt. Tagad vēl neesmu gatavs atgriezties, jo nejūtos tik stabili. Vēl kāds laiciņš jāpagaida. Labāk jau, protams, būtu atgriezties bez ratiņkrēsla! Man šajā laikā palīdz ticība Dievam. Es lūdzu Dievu, lai palīdz.”
Veselības atgūšana nav vienīgais, ar ko ikdienā nodarbojas sīkstais liepājnieks. Viņam ir arī radoši jaunumi – tuvākajā laikā Kleins Latvijas radio stacijām nodos atskaņošanai savu jaunāko dziesmu Tā man iet. Skaņdarbu viņš pats ir ne tikai sarakstījis, bet arī iedziedājis un spēlē ģitāras pavadījumu. Jaunā dziesma gan neesot par paša pārdzīvojumiem un dvēseles stāvokli, tā esot ar rudenīgu noskaņu. “Ir tādas dienas, kad lietus līst un negribas neko darīt un nekur iet, bet tie plāni ir citādāki nekā parasti,” dziesmas vēstījumu atklāj mūziķis.
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Mūzika šajā grūtajā brīdī patiešām palīdz. Tomass Kleins ne mirkli nav pārstājis rakstīt un komponēt jaunas dziesmas: “Esmu sarakstījis ļoti daudz jaunu dziesmu, tikai tās tehniski ir jāpabeidz līdz galam. Es ceru, ka nākotnē varētu ierakstīt albumu.”