Pieprasīta 15. Saeimas vēlēšanu rezultātu atcelšana. Prasības pieteicējs deklarēts eksotiskā valstī
Kādā eksotiskā valstī deklarēts Latvijas pilsonis mēģinājis panākt 15. Saeimas vēlēšanu rezultātu atcelšanu, jo viņam neesot bijusi nodrošināta iespēja balsot pa pastu, pavēstīja Augstākā tiesa (AT).
Kubā deklarējies pieteicējs bija vērsies AT ar pieteikumu atzīt Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) faktisko rīcību, nenodrošinot viņam iespēju balsot Saeimas vēlēšanās pa pastu, par viņa vēlēšanu tiesību aizskārumu un lūdzis atcelt lēmumu par Saeimas vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu.
AT senatore atzina, ka pieteicējam kā individuālam vēlētājam nav tiesību pārsūdzēt lēmumu par vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu, jo likumdevējs šādas tiesības ir paredzējis vienīgi kandidātiem un kandidātu sarakstu iesniedzējiem, turklāt attiecīgais lēmums pieteikuma izskatīšanas brīdī vēl nebija pieņemts.
Līdz ar to šajā daļā pieteikumu tiesā atteikts pieņemt.
Savukārt daļā par iespējamo prettiesisko CVK faktisko rīcību ir piemērojams vispārējais regulējums attiecībā uz CVK lēmumu pārsūdzēšanu Administratīvajā rajona tiesā, jo uz šādu pieteikumu neattiecas atsevišķu ar Saeimas vēlēšanu norisi saistīto lēmumu īpašā pārsūdzības kārtība.
Šajā daļā lieta pārsūtīta pēc piekritības Administratīvajai rajona tiesai.
Vienlaikus pieteicējs lietā atbrīvots no valsts nodevas samaksas, pamatojoties uz viņa norādītajiem apstākļiem - deklarēto dzīvesvietu un darbavietu Kubā, kuras zemais atalgojuma līmenis un ar šo valsti saistīto darījumu ierobežojumi apgrūtina starptautisko maksājumu veikšanu.
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15. Saeimas vēlēšanās balsošanai pa pastu varēja pieteikties portālā "Latvija.gov.lv" vai vietnē "e.cvk.lv". Reģistrējoties vēlētājam bija jāizvēlas viens no 37 pasta balsošanas iecirkņiem ārvalstīs, uz kuru tiktu nogādāts sagatavotais balsojums. Pasta balsojumu bija iespējams nosūtīt arī uz CVK adresi Rīgā, taču sūtījums bija jāveic no ārvalstīm.
Latvijas pasta balsošanas komisija kopumā bija saņēmusi 444 balsojumus pa pastu. No tiem 118 atzīti par nederīgiem. CVK norādīja, ka starp nederīgajiem bijis arī 91 no Latvijas nosūtīts pasta balsojums.