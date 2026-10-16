Protests vai provokācija? Iedzīvotāju domas dalās par Islāma Republikas karogu, kas tika izkārts pie Vanšu tilta
Rīgas pašvaldības policija (RPP) Jauns.lv informē, ka šobrīd tiek pārskatīti video kameru ieraksti un skaidrotas iesaistītās personas, kas 14. oktobrī uz Vanšu tilta izkāra Afganistānas Islāma Republikas karogu. Tikmēr iedzīvotāji sociālajos tīklos prātojuši, vai notikušais bijis provokācija vai kāda savdabīga protesta akcija.
Rīgas valstspilsētas pašvaldības policija ziņo, ka izsaukumu par karogu saņēma 14. oktobrī. Pēc izsaukuma uz notikuma vietu nekavējoties devās gan pašvaldības policijas, gan Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas gaisma" darbinieki, kas pēc neilga laika karogu noņēma.
"Tas bija bijušās Afganistānas Islāma Republikas karogs, piesiets pie vantīm. Motīvi un vaininieki pagaidām nav zināmi," par notikušo Jauns.lv informē Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators Mārtiņš Vilemsons. Viņš skaidroja, ka neskatoties uz to, ka pār vantīm nostieptas dzeloņstieples, kāds tām bija pārrāpies pāri, jo to iespējams izdarīt, ja vien motivācija ir pietiekami liela. Dzeloņstieplēm ir preventīvs raksturs un to mērķis ir atturēt vairumu potenciālo kāpēju.
Šobrīd tiek analizēti gan pašvaldības policijas videonovērošanas un auto patruļu kameru, gan apkārtnes novērošanas kameru ieraksti, lai noskaidrotu personas identitāti un iespējamos darbības motīvus.
RPP par notikušo sākusi administratīvā pārkāpuma procesu atbilstoši Administratīvo sodu likuma par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 11. panta pārkāpumu, proti, sabiedriskās kārtības traucēšana. Par sabiedriskās kārtības traucēšanu, pārkāpjot vispārpieņemtās uzvedības normas un apdraudot savu vai citu personu drošību, var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 500 eiro, bet juridiskajai personai - līdz 5000 eiro.
Provokācija vai protests?
Kamēr iespējamo vainīgo identitāte un moivācija vēl tiek skaidrota, iedzīvotāji sociālajos tīklos izvirzījuši savas teorijas par notikušo. Atsevišķi iedzīvotāji pauduši, ka notikušais varētu būt provokācija. "Sākas arī pie mums," norāda Lauma. "Kultūras bagātinātāju provokācija!" pauž vēl kāds. Bet cits piebilst, ka tā varētu būt Krievijas provokācija, lai vairotu nestabilitāti valstī. Tikmēr Valdis uzskata, ka, iespējams, tā bijusi vien neveiksmīga izklaide: "Latvijā ir afgāņu brigādes būvniecībā, varbūt brīvā laikā izklaidējas".
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Bet citi norāda, ka tā nav radikālā islāma izpausme, bet gan protests pret to. Armands skaidro, ka šis ir iepriekšējās valdības karogs, kas tika lietots līdz 2021. gadam, kad varu valstī pārņēma radikālais talibu režīms. "Ja kāds Afganistānā šādu karogu lietotu, tad labākajā gadījumā nonāktu cietumā vai tiktu sodīts ar nāvi. Līdz ar to cilvēks, kurš to uzkāra uz Vanšu tilta riskēja ar savu dzīvību visās nozīmēs. Tas bija kā protests pret radikālo islamismu," pauž vīrietis. Bet kāds cits piebilst, ka: "mūsu karavīri cinījās lai šī valsts vispār eksitētu". "Tagad tur it talibu režīms - vot, ja to karogu izkārtu tad būtu jābrīnās," pauž vīrietis.
Pašlaik Afganistānu de facto pārvalda radikālais Talibu islāmistu grupējums, kas par valsts karogu atzinuši baltu karogu, uz kura uzrakstīts ticības apliecinājums. Grupējums neatzīst iepriekšējo valsts karogu (melnu, sarkanu un zaļu trīskrāsu karogu ar valsts ģerboni vidū), un tiek ziņots, ka 2025. gadā Kandahārā par vecā karoga izkāršanu tika aizturēti 16 jaunieši.