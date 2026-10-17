Inčukalna brīvprātīgie ugunsdzēsēji tikuši pie papildu tehnikas
Lai stiprinātu ugunsdrošību un iedzīvotāju drošību novadā, Ropažu novada pašvaldība no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) saņemtās ugunsdzēsības automašīnas nodevusi Inčukalna Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai (BUB).
Ropažu novada pašvaldību un Inčukalna BUB vieno sadarbības līgums, kura ietvaros Ropažos jau izveidots brīvprātīgo ugunsdzēsēju postenis. Nodotās automašīnas paredzētas šī posteņa darbības nodrošināšanai, savukārt nākotnē, izveidojot brīvprātīgo ugunsdzēsēju posteni Ulbrokā, tās varēs izmantot arī tā vajadzībām.
Kā skaidro Ropažu novada pašvaldība, brīvprātīgo ugunsdzēsēju darbība un pieejamā tehnika stiprina novada gatavību operatīvi reaģēt uz ugunsgrēkiem un citām ārkārtas situācijām, nepieciešamības gadījumā sniedzot atbalstu VUGD un palīdzību iedzīvotājiem.
Ugunsdzēsības automašīnu nodošana ir praktisks ieguldījums brīvprātīgo ugunsdzēsēju darba nodrošināšanā un posteņu attīstībā. Pašvaldības mērķis ir uzlabot ugunsdzēsības palīdzības pieejamību visā novada teritorijā, stiprināt civilās aizsardzības spējas un veicināt iedzīvotāju dzīvības, veselības un īpašuma aizsardzību.
Inčukalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība
Inčukalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības stāsts sākās 2013. gadā, kad vairāki vīri nolēma apvienot spēkus, lai palīdzētu vietējai sabiedrībai un sniegtu ...