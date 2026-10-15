Pirmā dzimšanas diena bez Noras Ikstenas - rakstniecei par godu Ikšķilē top īpaša piemiņas vieta
15. oktobrī ir Noras Ikstenas dzimšanas diena. Šogad viņas dzimšanas diena ir citāda, jo pirmo reizi tā tiek atzīmēta bez rakstnieces klātbūtnes. Taču Noras Ikstenas vārds šajās dienās skan īpaši daudz. Rīgā un Ikšķilē norisinās notikumu nedēļa “Noras māja”, kurā rakstnieci piemin ar sarunām, grāmatu atklāšanām, mūziku, kino un tikšanos vietās, kas saistītas ar viņas dzīvi un darbu.
Kā informē Ogres novada pašvaldība, šīs nedēļas nozīmīgākais notikums Ikšķilē būs 17. oktobrī, kad plkst. 12.00 Ikšķiles pilsētas bibliotēkā tiks atklāta Noras Ikstenas lasītava. Tā tapusi, godinot rakstnieces nozīmīgo devumu latviešu literatūrā un viņas īpašo saikni ar Ikšķili. Šeit Nora Ikstena pavadīja lielu savas dzīves daļu, šeit bija viņas mājas, darba vieta, kurā tapušas Noras grāmatas.
Jaunā lasītava iecerēta kā vieta lasīšanai, darbam un mācībām, taču tā būs arī telpa, kurā rakstnieces klātbūtni varēs sajust caur viņas grāmatām, fotogrāfijām un personīgajām lietām. Lasītavas iekārtošanā bibliotēka sadarbojusies ar rakstnieces ģimeni un mākslinieci Annu Heinrihsoni. Telpā būs arī Noras iecienītie telpaugi, personīgās sīklietas un atmiņu priekšmeti.
Lasītavā varēs iepazīties ar rakstnieces darbiem un to tulkojumiem. Īpaša vieta būs Noras Ikstenas darbu tulkojumiem. Viens no bibliotēkas mērķiem ir izveidot pēc iespējas pilnīgāku starptautiski plaši atzītā romāna “Mātes piens” tulkojumu kolekciju. Romāns ir izdots vairāk nekā 30 valodās, bet šobrīd bibliotēkas krājumā jau ir izdevumi 21 valodā. Šī īpašā kolekcija tapusi, pateicoties rakstnieces ģimenes un izdevniecības “Dienas Grāmata” atbalstam.
Lasītavas atklāšanas dienā literatūra savīsies ar mūziku. Ikšķiles vidusskolas koris atklāšanas pasākumā izdziedās muzikālu stāstu “Upes balss”, kas tapis pēc Noras Ikstenas “Ulubeles pasakas” motīviem. Īpašu muzikālu sveicienu sniegs arī jauktais vokālais ansamblis Jura Kļaviņa vadībā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Noras Ikstenas dzimšanas dienas nedēļā viņas literārais mantojums turpina iegūt jaunu dzīvi. Tieši 15. oktobrī tiek atvērts arī eseju krājums “Zelta graudu sijāšana”, kurā apkopotas 100 esejas par latviešu rakstniekiem, ko Nora Ikstena veidojusi Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja ekspozīcijai. Savukārt 12. oktobrī atvēršanas svētkus piedzīvoja viņas eseju krājums “Bezgalības”.
Rīgā sākusies Norai Ikstenai veltītā īpašā notikumu nedēļa
Pirmdien, 12. oktobrī, Rīgā ar rakstnieces Noras Ikstenas grāmatas "Bezgalības" atvēršanas svētkiem sākusies viņai veltītā notikumu nedēļa "Noras māja". Īpašajā ...
Latvijas Radio šo nedēļu raksturo kā Noras Ikstenas dzīves svinēšanas turpinājumu. 17. oktobrī notikumi pārcelsies uz Ikšķili, kur pēc lasītavas atklāšanas būs iespēja iegriezties arī Noras mājā un turpināt piemiņas dienu viņai tik nozīmīgajā vidē.
Ikšķiles pilsētas bibliotēkai Noras Ikstenas lasītavas izveide ir nozīmīgs notikums. Tā nav tikai piemiņas vieta. Tā ir telpa, kurā rakstnieces darbi būs pieejami nākamajiem lasītājiem, kur skolēni varēs iepazīt viņas literatūru, pētnieki varēs aplūkot tulkojumus un ikviens apmeklētājs varēs vienkārši apsēsties un lasīt.
Nora Ikstena ir cieši saaugusi ar Ikšķili. Tādēļ arī viņas dzimšanas dienas nedēļas noslēgums šeit ir likumsakarīgs. 17. oktobrī plkst. 12.00 bibliotēka aicina ikvienu, kam Noras Ikstenas literatūra, personība un Ikšķiles stāsts ir svarīgi, būt klāt Noras Ikstenas lasītavas atklāšanā.
Pēc lasītavas atklāšanas bibliotēkā ikviens aicināts iegriezties arī Noras mājā, lai turpinātu piemiņas un atmiņu brīdi ar groziņu vakaru un kumelīšu tēju.
Atvadīšanās no rakstnieces Noras Ikstenas
Rīgas krematorijas lielajā zālē 2026. gada 10. janvārī notika atvadīšanās no rakstnieces Noras Ikstenas.