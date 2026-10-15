Sabiedrība
Šodien 16:14
VIDEO: noskaidrots Latvijas lielākā ķirbja čempions - šogad pasākums notiek īpašā vietā
Rīgā, Bērnu slimnīcas Taureņu laukumā, šodien plkst. 14 notika mazumtirgotāja SIA “Maxima Latvija” rīkotais Latvijas lielākā ķirbja čempionāts, informēja uzņēmums.
Pasākumā ķirbji tika svērti un mērīti, kā arī paziņots šī gada čempionāta uzvarētājs.
Šogad čempionāta norises vieta bija Bērnu slimnīca, lai ar aktivitātēm un svētku atmosfēru iepriecinātu pacientus un viņu ģimenes, kā arī slimnīcas apmeklētājus un darbiniekus. Papildus kopīgajai ar Bērnu slimnīcu un Bērnu slimnīcas fondu īstenotajai iniciatīvai “Ēstprieks” “Maxima Latvija” ziedoja slimnīcai ķirbjus, kas tiks izmantoti maltīšu pagatavošanai pacientiem.
Līdz šim čempionāta vēsturē Latvijā smagākais ķirbis svēris 574 kilogramus. Šo rekordu 2018. gadā uzstādīja Luīzas Neimanes Kuldīgas novadā izaudzētais ķirbis.