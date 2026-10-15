Inciemā sakopta vēsturiskā ozolu aleja
Inciemā sakopta koku aleja gar autoceļu Inciems–Straupe. Darbus veica “Latvijas Valsts ceļi” starptautiska projekta ietvaros, kura mērķis ir saglabāt vēsturiskās alejas un aizsargājamo sugu dzīvotnes, vienlaikus rūpējoties par satiksmes drošību.
740 metru garajā Inciema alejā dominē ozoli. No 97 alejā inventarizētajiem kokiem 91 ir novērtēts kā ļoti vērtīgs.
Alejas stāvokli iepriekš izvērtēja eksperts, pēc kura ieteikuma profesionāli arboristi sakopa koku vainagus. Tika izzāģēti sausie un bojātie zari, vainagi samazināti un pacelti ceļa profilā vismaz 4,5 m augstumā virs ceļa klātnes. Atsevišķiem kokiem vainagi nostiprināti ar dinamiskajām vai statiskajām drošības sistēmām, bet gar aleju visā nodalījuma joslas platumā likvidēts apaugums – sēklaudži, krūmi un zāle.
Koku alejā nozāģē tikai tad, ja vainagu nav iespējams sakopt un nostiprināt tā, lai koks nebūtu bīstams. Dažos gadījumos tiek izveidoti EKO stumbeņi, kur mirusī koksne tiek saglabāta kā dzīvotne kukaiņiem, putniem un sikspārņiem, savukārt nozāģēto koku vietā alejā iestāda koka dižstādu.
Aleju kopšana palīdz saglabāt bioloģisko daudzveidību, ceļmalu ainavu un aleju kultūrvēsturisko vērtību. Projekts LIFE OSMO BALTIC turpināsies līdz 2030. gada jūnijam.