Pieaug satiksmes negadījumu skaits, kuros nepieciešama ugunsdzēsēju palīdzība
Ceļu satiksmes negadījumu skaits, kuru seku likvidēšanā iesaistās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), pēdējos gados būtiski pieaudzis, informēja dienests.
Ugunsdzēsēji uz šādiem izsaukumiem dodas arvien biežāk. Pagājušajā gadā to skaits sasniedza augstāko rādītāju pēdējo desmit gadu laikā.
Ja 2016. gadā glābēji strādāja 831 ceļu satiksmes negadījumā, tad 2025. gadā šādu gadījumu bija jau 1179. Šī gada pirmajos astoņos mēnešos glābēji jau ir devušies uz 810 ceļu satiksmes negadījumiem, kuros izglābuši 109 cilvēkus.
VUGD statistika liecina, ka ik gadu izsaukumu skaits uz ceļu satiksmes negadījumiem pieaug un pēdējos gados tas ik gadu pārsniedzis tūkstoti.
Ceļu satiksmes negadījumos pagājušajā gadā ugunsdzēsēji izglāba 150 cilvēkus, bet vēl gadu iepriekš - 113. Arī šī gada pirmajos astoņos mēnešos izglābti jau vairāk nekā 100 cilvēku. Tas nozīmē, ka vidēji gandrīz katru otro dienu kāds tiek izglābts ceļu satiksmes negadījumos, norādījis VUGD priekšnieka vietnieks ģenerālis Jānis Grīnbergs.
Šādos glābšanas darbos glābēju uzdevums nav tikai ceļa braucamās daļas sakārtošana vai bīstamu vielu noplūdes likvidēšana, lai negadījuma vieta būtu droša gan cietušajiem, gan citiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Ugunsdzēsēji veic cietušo atbrīvošanu no transportlīdzekļiem, izmantojot hidrauliskos instrumentus, kas ir ļoti sarežģīts un fiziski smags darbs, norādījis Grīnbergs.
Pērn visvairāk izsaukumu uz ceļu satiksmes negadījumu seku likvidēšanu saņemts Rīgā un Rīgas reģionā - kopumā šajā reģionā reģistrēti 422 izsaukumi, Latgalē 205, Zemgalē 225, Vidzemē 171, bet Kurzemē 156 izsaukumi.
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Ja noticis ceļu satiksmes negadījums, glābēji aicina aculieciniekus apstāties un novērtēt situāciju - vai ir vajadzīga glābēju, policijas vai mediķu palīdzība. Ja nepieciešama palīdzība, nekavējoties jāzvana uz vienoto ārkārtas izsaukumu tālruņa numuru 112.
"Cilvēki bieži domā, ka palīdzību izsauks kāds cits garāmbraucējs, taču aicinām, redzot negadījumu, apstāties un novērtēt situāciju. Reizēm cilvēks apjūk un nespēj nosaukt savu atrašanās vietu," norāda Grīnbergs. Dienestā uzsver, ka šajā gadījumā var noderēt lietotne "112 Latvija", kas dispečeram norādīs zvanītāja atrašanās vietu, ja lietotājs telefona iestatījumos ir atļāvis atrašanās vietas noteikšanu.
Vienlaikus Grīnbergs aicina būt piesardzīgiem un netuvoties notikuma vietai tuvāk nekā nepieciešams, kā arī nefilmēt cietušos.
VUGD atgādina, ka, pamanot ceļu satiksmes negadījumu, vispirms jāparūpējas par savu drošību, proti, jāapstājas drošā attālumā no negadījuma vietas, jāieslēdz transportlīdzekļa avārijas gaismas, jāuzvelk atstarojošā veste un jānovieto uz ceļa avārijas zīme.
Pēc tam nepieciešams izvērtēt situāciju - vai negadījumā ir cietušie, notikusi šķidruma noplūde un vai pastāv aizdegšanās risks, skaidro dienestā.
Kopš 2017. gada VUGD īsteno informatīvo kampaņu "Iedzīvotāju izglītošana par rīcību pēc ceļu satiksmes negadījumiem" un ik gadu laika posmā no augusta līdz oktobra beigām īsteno vairākas aktivitātes, lai izglītotu sabiedrību un paaugstinātu iedzīvotāju zināšanas par pareizu rīcību pēc ceļu satiksmes negadījumiem.