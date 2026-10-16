Bez interneta un telefona - pat līdz kosmosam! Siguldā jauniešiem piedāvā neparastu iespēju
Kā sazināties ar pasauli un pat Starptautisko kosmosa staciju, neizmantojot internetu vai viedtālruni? Paplašinot skolēnu iespējas apgūt STEM prasmes praksē un izprast tehnoloģiju darbību, Latvijas Radioamatieru līga (LRAL) sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību un Siguldas novada Digitālo centru atver jaunu radioamatieru pulciņu.
Kā skaidro pašvaldībā, tajā bērni un jaunieši no 6. līdz 11. klasei varēs iemācīties sazināties pa radio ar cilvēkiem Latvijā un visā pasaulē, uzbūvēt savu pirmo radio ierīci un saprast, kā darbojas bezvadu sakari.
Nodarbības norisināsies Siguldas novada Jaunrades centrā, Raiņa ielā 3, otrdienās plkst. 16.00. Pulciņu vadīs pieredzējuši LRAL radioamatieri. Īpaši gaidīti tie, kurus interesē tehnika, fizika, programmēšana, kosmoss vai daba. Iepriekšējas zināšanas elektronikā vai radiotehnikā nav nepieciešamas, jo viss tiek apgūts no pamatiem.
Pieteikšanās uz nodarbībām. Vietu skaits ir ierobežots. Pirmā nodarbība norisināsies 20. oktobrī plkst. 16.00. Dalība pulciņā – bez maksas.
Ko pulciņā varēs apgūt
- Radiosakari praksē – pirmie radiosakari klubu stacijā pieredzējuša radioamatiera uzraudzībā, sakari ar citām valstīm.
- Elektronika un lodēšana – savas antenas, vienkārša uztvērēja vai citas radio ierīces izgatavošana.
- Programmējamais radio (SDR) – radio signālu uztveršana un analīze ar datoru: lidmašīnas, meteoroloģiskie satelīti, kosmosa stacija.
- Digitālie sakari – DMR, LoRa un citi mūsdienu digitālie radio sakaru veidi.
- Radio orientēšanās (“lapsu medības“) – slēptu raidītāju meklēšana dabā ar uztvērēju, apvienojot sportu un tehniku.
- Rīcība ārkārtas situācijās – kā organizēt sakarus, kad nedarbojas mobilais tīkls un internets.
- Sagatavošanās radioamatiera eksāmenam – lai iegūtu savu izsaukuma signālu un varētu strādāt ēterā patstāvīgi.
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Kā pauž organizatori, dalība radioamatieru pulciņā ir vērtīgs ieguldījums jauniešu izaugsmē un sabiedrības drošībā. Darbošanās pulciņā sniedz iespēju apgūt praktiskas STEM prasmes – fiziku, elektroniku un programmēšanu –, teoriju uzreiz pielietojot reālos projektos. Vienlaikus dalībnieki apgūs spēju nodrošināt sakarus krīzes situācijās, kad ierastie mobilie tīkli un internets nav pieejami. Turklāt šī aizraušanās paver durvis uz plašu starptautisku kopienu, ļaujot veidot kontaktus ar domubiedriem visā pasaulē, attīstīt svešvalodu zināšanas un aktīvi iesaistīties vietēja un pasaules mēroga radioamatieru pasākumos un sacensībās.
Radioamatierisms ir hobijs, kurā satiekas tehnika, eksperimenti un sadarbība. Radioamatieri sazinās ar citiem kontinentiem, uztver signālus no Starptautiskās kosmosa stacijas un palīdz nodrošināt sakarus ārkārtas situācijās, kad citi sakaru veidi nedarbojas.
Siguldas novada Jaunrades centrs šajā mācību gadā piedāvā kopumā četras jaunas programmas bērniem un jauniešiem – radioamatieru pulciņu, Jauniešu mediju akadēmiju, publiskās runas pulciņu un pasākumu producēšanas pulciņu. Jaunās programmas sniegs iespēju apgūt praktiskas prasmes, attīstīt radošumu, pilnveidot komunikācijas spējas un īstenot savas idejas.