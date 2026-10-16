"Kas ir šis?" Sievieti izbrīna dīvains skats Latvijas mežā. FOTO
Kāda soctīkla "Facebook" grupas "Latvijas daba" dalībniece dalījusies ar fotogrāfijām no meža, kur redzētais viņu pamatīgi samulsinājis.
"Kas ir šis? Nevis viens koks mežā, bet desmitiem," pie attēliem raksta to autore. Komentāros cilvēki norāda, ka šeit redzamas "rētas no sveķu tecināšanas".
Kāpēc Latvijas mežos priedēm redzamas savādas rētas?
Latvijas mežos joprojām iespējams sastapt priedes, kuru stumbrus klāj neparasti, skujiņām līdzīgi raksti. No pirmā acu uzmetiena varētu šķist, ka kokus skārusi kāda slimība vai tos apzināti sabojājuši cilvēki. Taču patiesībā šīs savādās rētas ir liecība par kādreiz Latvijā izplatītu nodarbošanos – sveķu tecināšanu jeb priežu atsveķošanu.
Savulaik tā bija nozīmīga mežsaimniecības nozare, kas nodrošināja izejvielas rūpniecībai un darbu daudziem cilvēkiem. Lai gan mūsdienās šāda nodarbošanās Latvijā vairs nav ierasta, tās pēdas kokos saglabājušās pat vairākus gadu desmitus.
Kāpēc no priedēm tecināja sveķus?
Priežu sveķi ir dabiska, lipīga viela, ko koks izdala, lai aizsargātu ievainotās vietas no kaitēkļiem un slimību ierosinātājiem. Cilvēki jau izsenis iemācījušies šo īpašību izmantot savām vajadzībām.
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Sveķi bija vērtīga rūpniecības izejviela, no kuras pārstrādes procesā ieguva divus nozīmīgus produktus – terpentīnu un kolofoniju.
Terpentīnu izmantoja kā šķīdinātāju krāsu un laku ražošanā, savukārt kolofonijam bija plašs pielietojums dažādās rūpniecības nozarēs, tostarp papīra, gumijas, līmju un citu izstrādājumu ražošanā. Kolofoniju izmanto arī mūzikas instrumentu lociņu apstrādei, lai tie labāk saķertos ar stīgām.
Mežzinis Ivars Ziemulis 2021. gadā intervijā "ReTV" skaidroja, ka sveķu pārstrādes produktus savulaik izmantoja ļoti daudzveidīgi – sākot no pārtikas rūpniecības līdz pat skaņuplašu ražošanai.
Kad Latvijā nodarbojās ar sveķu tecināšanu?
Sveķu iegūšanai Latvijā ir sena vēsture. Ar to nodarbojās jau 19. gadsimtā, bet dažādos laikposmos šīs nodarbošanās nozīme un apmēri mainījās.
Vēsturiskie materiāli liecina, ka jau pirms Pirmā pasaules kara Baldones apkārtnē tika veikti eksperimenti ar vietējo priežu sveķu ievākšanu. Tomēr tolaik plašāka ražošana neattīstījās, jo nepieciešamās ķīmiskās vielas bija lētāk ievest no ārvalstīm.
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Situācija mainījās Pirmā pasaules kara laikā, kad piekļuve ārvalstu tirgiem bija ierobežota. 1918. gadā Kurzemē pieauga interese par vietējo priežu sveķu vākšanu un pārstrādi terpentīnā un kolofonijā.
Sveķu ieguve turpinājās arī vēlāk, tostarp padomju laikā, kad tā bija daļa no mežsaimniecības un rūpniecības izejvielu sagādes.
Tādēļ cilvēku atmiņas par 20. gadsimta 60. un 70. gados atsveķotām priedēm ir ticamas. Daudzas no šīm priedēm joprojām aug Latvijas mežos, un uz to stumbriem saglabājušās senās iegriezumu vietas.
Kā notika sveķu tecināšana?
Sveķu iegūšana bija laikietilpīgs un fiziski smags darbs, kam bija nepieciešamas īpašas zināšanas un iemaņas. Ar to nodarbojās speciāli apmācīti strādnieki – atsveķotāji.
Vispirms izvēlējās piemērotas priedes, parasti jau pieaugušus kokus, kurus tuvāko gadu laikā bija paredzēts nocirst. Koka stumbram noteiktā vietā noņēma mizu un izveidoja slīpus iegriezumus, pa kuriem sveķi varēja notecēt uz leju.
Iegriezumi veidoja raksturīgu skujiņas vai skujiņveida rakstu, kas uz daudzām priedēm redzams vēl šodien. Zem tiem piestiprināja īpašus trauciņus sveķu savākšanai.
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Lai veicinātu sveķu izdalīšanos, iegriezumus regulāri atjaunoja. Atsevišķās metodēs izmantoja arī ķīmiskus stimulatorus, tostarp sērskābi.
Bijušais atsveķotājs un mežzinis Ivars Ziemulis "ReTV" stāstījis, ka vienam kokam atkarībā no tā resnuma veidoja no vienas līdz trim atsveķošanas brūcēm. Šajā darbā bija iesaistījies ne tikai viņš pats, bet arī viņa tēvs un brālis.
Atsveķotājs – savulaik ienesīgs amats
Mūsdienās atsveķotāja profesija daudziem var šķist neparasta, taču agrāk tas bija pilnvērtīgs darbs, ar kuru cilvēki varēja nopelnīt iztiku. Sveķu ieguvē strādāja cilvēki, kuri pārzināja koku īpašības, prata pareizi veidot iegriezumus un organizēt sveķu savākšanu.
Turklāt šis darbs varēja būt arī salīdzinoši labi apmaksāts. Kā skaidrojis mežzinis Ivars Ziemulis, čakli atsveķotāji savulaik varējuši diezgan labi nopelnīt. Tas bija darbs, kas prasīja regulāru došanos mežā un rūpīgu katra apstrādātā koka uzraudzību.
Kāpēc sveķu tecināšanu pārtrauca?
Lai gan sveķu ieguve savulaik bija ekonomiski izdevīga, laika gaitā tās nozīme samazinājās. Latvijā rūpnieciskā atsveķošana turpinājās līdz aptuveni 20. gadsimta 80. gadiem. Viens no iemesliem bija sintētisko materiālu attīstība, kas mazināja nepieciešamību pēc dabiskajiem sveķiem.
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Būtisks bija arī kaitējums pašiem kokiem. Atsveķošanas laikā tika ievainota stumbra koksne, un tas varēja pazemināt tās kvalitāti. Dažkārt bojātajās vietās attīstījās koksnes iekrāsojums vai bojāšanās, bet mazāk izturīgi koki varēja pat nokalst.
Latvijas Valsts mežzinātnes institūta pētnieks Arnis Gailis skaidrojis, ka atsveķošanu galvenokārt veica pieaugušās mežaudzēs, kuras tuvāko desmit gadu laikā bija paredzēts nocirst. Viņš arī paudis šaubas, vai rūpnieciskā sveķu ieguve Latvijā varētu atjaunoties, jo tai trūkst ekonomiska pamatojuma.