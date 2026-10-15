Mūžībā devusies izcilā tekstilmāksliniece un tautas tradīciju glabātāja Vija Ābele
5. oktobrī mūžībā devusies tekstilmāksliniece, audēja, tautas tradīciju glabātāja un Krimuldas Tautas lietišķās mākslas studijas “Krimulda” ilggadējā vadītāja Vija Ābele, informē Siguldas novada pašvaldībā.
Kā paziņojumā norāda pašvaldība, viņas mūža darbs bija cieši saistīts ar latviešu tautas lietišķās mākslas un aušanas tradīciju saglabāšanu, kopšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm. Vakar 12. oktobrī Rīgas krematorijas Mazajā zālē notika atvadīšanās no Vijas Ābeles, godinot viņas mūža darbu, radošo devumu un atstāto mantojumu.
Piecdesmit sava mūža gadus Vija Ābele veltīja Krimuldai, tās audējām un latviešu tautas lietišķajai mākslai. Kopš 1976. gada viņa vadīja studiju “Krimulda”, kļūstot par nozīmīgu personību tās attīstībā. Viņa pulcēja ap sevi cilvēkus, kuriem aušana kļuva ne tikai par amata prasmi, bet arī par dzīves vērtību un piederību latviskajai kultūrai. Studijas dalībniecēm Vija bija skolotāja, meistare, padomdevēja un iedvesmotāja.
Īpaši nozīmīgs ir Vijas Ābeles ieguldījums jostiņsegu aušanas tehnikas izkopšanā, saglabāšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm. Viņas darbs palīdzējis šai tradīcijai kļūt par atpazīstamu Krimuldas kultūras mantojuma vērtību. Jostiņsegu aušanas tradīcija ir iekļauta Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā, apliecinot tās nozīmi Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanā. Par studijas sasniegumiem 1993. gadā kolektīvam piešķirta Brāļu Brastiņu piemiņas medaļa.
Vijas Ābeles profesionālais ceļš aizsākās pēc mācībām Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas Tekstilmākslas nodaļā un studijām Latvijas Mākslas akadēmijā. No 1985. līdz 2000. gadam viņa strādāja Emiļa Melngaiļa Tautas mākslas centrā, tagadējā Latvijas Nacionālajā kultūras centrā, kur kā tautas lietišķās mākslas eksperte organizēja nozares izstādes un koordinēja tautas mākslas procesus valstiskā līmenī. Viņa sniedza arī nozīmīgu ieguldījumu Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku tradīcijas attīstībā.
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Būtiska Vijas Ābeles darbības daļa bija latviešu tautastērpu tradīciju saglabāšana un popularizēšana. Sadarbojoties ar etnogrāfiem un pētniekiem, 1998. gadā tika izveidota pirmā latviešu tautastērpu skate Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku ietvaros. Par šo veikumu darba grupai piešķirta Kultūras ministrijas prēmija tautas mākslā.
Vijas Ābeles mūža ieguldījums tautas lietišķajā mākslā novērtēts arī ar Valsts kultūrkapitāla fonda stipendiju. Taču viņas darba nozīme mērāma ne tikai apbalvojumos un sasniegumos, bet arī prasmēs, zināšanās un tradīcijās, kuras viņa palīdzējusi saglabāt un nodot tālāk. Viņas veikums turpinās studijas “Krimulda” audēju darbā un jostiņsegu aušanas tradīcijā, kas dzīvos arī nākamajās paaudzēs.
Siguldas novada pašvaldība izsaka visdziļāko līdzjūtību Vijas Ābeles tuviniekiem, kolēģiem, studijas dalībniecēm un līdzcilvēkiem.
Arī portāls Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību Vijas Ābeles ģimenei, tuviniekiem, draugiem un kolēģiem.