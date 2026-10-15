Policistu trūkst, izsaukumi kavējas: Ruks brīdina par iekšējās drošības riskiem
Valsts policija (VP) nepietiekama personāla dēļ kavē izsaukumus, tomēr, neraugoties uz valsts apņemšanos ieviest taupības pasākumus, ir nepieciešams saglabāt iekšējās drošības attīstību, ceturtdien Latvijas Radio raidījumā "Krustpunktā" atzina VP priekšnieks Armands Ruks.
Viņš intervijā norādīja, ka policijā ir vērojams personāla resursa trūkums, tāpēc kādā brīdī policijas kapacitātes var pietrūkt vēl vairāk. Lielākā bēda ar cilvēkresursu nepietiekamību esot Rīgā.
"Man pa diennakti atnāk vairāki desmiti ziņojumu par to, ka mēs esam nokavējuši uz izsaukumiem saistībā ar to, kā mums ir paredzēts (reaģēt) Ministru kabineta noteikumos. Kavējam, gluži vienkārši fiziski nepaspējam, jo nav pietiekams pārklājums ar policijas spēkiem. Paldies Dievam, ka mēs vienmēr, kad ir A kategorijas izsaukums un apdraudēta cilvēka dzīvība un veselība, visu citu metam pie malas un traucamies. Savukārt pārējais dažreiz raisa sabiedrībā arī neapmierinātību," sacīja Ruks.
Viņš secinājis, ka kopumā noziedzības klasiskās izpausmēs dzīvojam drošā valstī, tomēr vienlaikus nedrīkstot "snaust un priecāties cik viss ir labi". Tāpēc Rukam kā policijas priekšniekam un dienestam kopumā svarīgs esot atbalsts policijas attīstībai, kā arī tas, lai netiek pasliktināti darba apstākļi un atalgojums.
"Nedrīkst pieļaut, ka valstī policistu paliek mazāk," uzsvēra Ruks un atgādināja, ka kopš kara sākuma Ukrainā policijai ir nākušas klāt papildu funkcijas un uzdevumi, kas prasa atbilstošus resursus.
VP priekšnieks atgādināja, ka iepriekš Valsts kontrole savā atzinumā secinājusi, ka algas vairs nav galvenais ietekmējošais faktors policijā. Pēc Ruka teiktā, jebkurš policists saprot, ka dienests nav darbs, "kur nesaprotamā līmenī var pacelt savu materiālo labklājību, tomēr cilvēkam ir jāspēj nomaksāt rēķinus un savu ģimeni uzturēt".
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"Tad viss būs kārtībā. Nākamais ir darba vide, infrastruktūra," piebilda Ruks un atgādināja, ka nesen Jēkabpils novada Būvvalde aizliegusi lietot VP iecirkņa telpas.
Tāpat pagājušajā nedēļā reģistrēti 16 gadījumi par uzbrukumiem vai nepakļaušanos policistiem. "Sit pa seju policistēm, uzbrūk ar nazi, žņaudz un visādi darās. Vai tas ir jauna cilvēka sapņu darbs, kur viņu noliek sliktos darba apstākļos, maksā maz un vēl mēģina "piežmiegt"?" retoriski vaicāja VP priekšnieks.
Ņemot vērā to, tas ir politiķu izlemšanas jautājums par policijas attīstību, vērtēja Ruks.
Viņš gan saprotot nepieciešamību valstī ieviest taupības pasākumus, taču, viņaprāt, uz drošības rēķina nedrīkst taupīt. "Nevar būt tā, ka ārējā drošība attīstītās un finansējums ir ļoti labs, bet, ja tas ābols no iekšienes nebūs sargāts, tad viņš beigsies no iekšienes," uzsvēra Ruks.