Izglābtais zaķēns Pelēcis Garausis atradis pastāvīgas mājas Līgatnē
Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) Gaujas Nacionālā parka Līgatnes dabas takās uz pastāvīgu dzīvi apmeties jauns iemītnieks - pelēkais zaķis Pelēcis Garausis, informēja DAP Komunikācijas un dabas izglītības departamenta vecākā komunikācijas speciāliste Baiba Ralle.
Pēc aprūpes savvaļas dzīvnieku palīdzības centrā zaķis iejuties jaunajā mājvietā un ik pa laikam atrādās vērīgākajiem un pacietīgākajiem taku apmeklētājiem.
Pelēcis bezpalīdzīgā stāvoklī tika atrasts aprīlī, būdams vēl pavisam mazs zaķēns, un tika nogādāts biedrības "Ežu hospitālis" savvaļas dzīvnieku palīdzības centrā.
Līdz četru mēnešu vecumam par viņu rūpējās veterinārārste Ingvilda Aumeistere. Zaķēns izauga veselīgs un spēcīgs, tomēr ilgās cilvēku aprūpes un zaudēto savvaļas iemaņu dēļ patstāvīgi izdzīvot dabā viņš vairs nespētu. Tādēļ par viņa pastāvīgajām mājām kļuvušas Līgatnes dabas takas.
Savu vārdu Pelēcis Garausis ieguvis sugas brāļiem raksturīgo, taču īpaši izteiksmīgo un garo ausu dēļ.
Pelēcis mīt kopā ar stirnām un balto zaķi Rodžeru.
Pelēcis nav vienīgais jaunpienācējs Līgatnes dabas takās šoruden, jo tajās mājvietu nesen atrada arī lapsu meitene Lakija, kura vasarā cieta ceļu satiksmes negadījumā un spēkus atguva "Ežu hospitālī".
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Gaujas Nacionālā parka Līgatnes dabas takas izveidotas 1975. gadā mežainām gravām bagātā apvidū, lai iepazīstinātu apmeklētājus ar Latvijā dzīvojošo savvaļas dzīvnieku sugām, dabas daudzveidību un aizsardzības nozīmi. Dabas takās regulāri norisinās izglītojoši pasākumi, sniedzot iespēju uzzināt par vietējo faunu, dzīvnieku uzvedību un to nozīmi ekosistēmā.