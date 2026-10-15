Izglābtais zaķēns Pelēcis Garausis atradis pastāvīgas mājas Līgatnē
Foto: Dabas aizsardzības pārvalde
Līgatnes dabas takās izmitināts pelēkais zaķis.
Sabiedrība

Izglābtais zaķēns Pelēcis Garausis atradis pastāvīgas mājas Līgatnē

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) Gaujas Nacionālā parka Līgatnes dabas takās uz pastāvīgu dzīvi apmeties jauns iemītnieks - pelēkais zaķis Pelēcis Garausis, informēja DAP Komunikācijas un dabas izglītības departamenta vecākā komunikācijas speciāliste Baiba Ralle.

Izglābtais zaķēns Pelēcis Garausis atradis pastāvī...

Pēc aprūpes savvaļas dzīvnieku palīdzības centrā zaķis iejuties jaunajā mājvietā un ik pa laikam atrādās vērīgākajiem un pacietīgākajiem taku apmeklētājiem.

Pelēcis bezpalīdzīgā stāvoklī tika atrasts aprīlī, būdams vēl pavisam mazs zaķēns, un tika nogādāts biedrības "Ežu hospitālis" savvaļas dzīvnieku palīdzības centrā.

Līdz četru mēnešu vecumam par viņu rūpējās veterinārārste Ingvilda Aumeistere. Zaķēns izauga veselīgs un spēcīgs, tomēr ilgās cilvēku aprūpes un zaudēto savvaļas iemaņu dēļ patstāvīgi izdzīvot dabā viņš vairs nespētu. Tādēļ par viņa pastāvīgajām mājām kļuvušas Līgatnes dabas takas.

Savu vārdu Pelēcis Garausis ieguvis sugas brāļiem raksturīgo, taču īpaši izteiksmīgo un garo ausu dēļ.

Pelēcis mīt kopā ar stirnām un balto zaķi Rodžeru.

Pelēcis nav vienīgais jaunpienācējs Līgatnes dabas takās šoruden, jo tajās mājvietu nesen atrada arī lapsu meitene Lakija, kura vasarā cieta ceļu satiksmes negadījumā un spēkus atguva "Ežu hospitālī".

Gaujas Nacionālā parka Līgatnes dabas takas izveidotas 1975. gadā mežainām gravām bagātā apvidū, lai iepazīstinātu apmeklētājus ar Latvijā dzīvojošo savvaļas dzīvnieku sugām, dabas daudzveidību un aizsardzības nozīmi. Dabas takās regulāri norisinās izglītojoši pasākumi, sniedzot iespēju uzzināt par vietējo faunu, dzīvnieku uzvedību un to nozīmi ekosistēmā.

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