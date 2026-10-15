Piektdien Kurzemē gaisa temperatūra pakāpsies līdz +15 grādiem.
Sabiedrība
Šodien 14:32
Rudenim neierasti silta diena: piektdien Latvijā gaiss iesils līdz +15 grādiem
Piektdien Latvijā gaiss iesils līdz +10..+15 grādiem, siltākā diena gaidāma Kurzemē, prognozē sinoptiķi.
Mākoņi daļēji klās debesis, nav gaidāmi nokrišņi. Naktī un no rīta vietām būs migla.
Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, piekrastē tas brāzmās pastiprināsies līdz 14 metriem sekundē.
Minimālā gaisa temperatūra naktī uz piektdienu gaidāma no nulle grādiem dažviet Latgalē līdz +9 grādiem šur tur piekrastē.
Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +7 grādiem, pēcpusdienā tā pakāpsies līdz +13 grādiem.