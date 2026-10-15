Sociālie dienesti iegūs plašākas tiesības piekļūt Latvijas iedzīvotāju bankas datiem
Lai vienkāršotu sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu piešķiršanas procesu, Saeima ceturtdien, 15. oktobrī, galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Kredītiestāžu likumā.
Izmaiņas paplašina sociālo dienestu tiesības saņemt no bankām un citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem informāciju par fizisko personu kontu izrakstiem.
Turpmāk sociālie dienesti pēc pieprasījuma varēs saņemt fiziskās personas konta izrakstu par normatīvajos aktos noteikto periodu, ja tas būs nepieciešams Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā paredzēto funkciju veikšanai.
Pašlaik iedzīvotājiem, lai saņemtu sociālo palīdzību vai noteiktu mājsaimniecības statusu, bankas kontu izraksti jāiesniedz pašiem. Tas nereti rada papildu izdevumus un praktiskas grūtības.
Pēc grozījumu stāšanās spēkā sociālie dienesti nepieciešamo informāciju varēs saņemt tieši no kredītiestādēm – līdzīgi kā jau pašlaik tiek iegūti dati no citām valsts iestādēm. Paredzams, ka tas vienkāršos un paātrinās lēmumu pieņemšanu, kā arī padarīs atbalsta sniegšanu efektīvāku.
Grozījumi ir saistīti ar Labklājības ministrijas īstenoto digitālās pārveides projektu "DigiSoc", kura mērķis ir modernizēt sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības administrēšanu, kā arī uzlabot datu apmaiņu starp iesaistītajām iestādēm.
Jaunās sociālo dienestu tiesības stāsies spēkā 2027. gada 1. jūlijā.