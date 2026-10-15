Advokāts gribējis par velti atbrīvoties no 2,7 tonnām šīfera - lietu nodos tiesai
Prokuratūra nodevusi Zemgales rajona tiesai krimināllietu, kurā zvērināts advokāts apsūdzēts par to, ka ar viltu ieguva tiesības bez maksas nodot 2720 kilogramus azbestu saturošu šīfera jumta lokšņu, tādējādi nodarot Dobeles novada pašvaldībai mantisku zaudējumu 1197 eiro apmērā, informēja prokuratūra.
Apsūdzētais 2023. gada septembrī ieradās atkritumu šķirošanas laukumā Dobelē, kur Dobeles novada iedzīvotājiem, kuru mājsaimniecību jumti bija bojāti 2023. gada augusta vētrā, bija nodrošināta iespēja bez maksas nodot azbestu saturošu šīferi.
Apsūdzētais nedzīvoja Dobeles novadā, un viņam šajā novadā nepiederēja vētrā cietis īpašums.
Lai par šīfera nodošanu nebūtu jāmaksā, apsūdzētais, mantkārīgu motīvu vadīts, apzināti maldināja atbildīgo personu šķirošanas laukumā, vētras seku likvidācijas atkritumu savākšanas anketā norādot nepatiesu informāciju par atvestā šīfera izcelsmi. Tādējādi viņš ieguva tiesības to nodot bez maksas, nesamaksājot 1197,90 eiro, informēja prokuratūrā.
Pirmstiesas procesa noslēgumā apsūdzētais divas reizes neieradās prokuratūrā pavēstēs norādītajā laikā, lai veiktu ar pirmstiesas kriminālprocesa pabeigšanu saistītās darbības, un nenorādīja attaisnojošus neierašanās iemeslus.
Ņemot vērā, ka viņa neierašanās dēļ nebija iespējams veikt paredzētās procesuālās darbības, prokurors pieņēma lēmumu par apsūdzētā piespiedu atvešanu.
Kā ziņots, 2023. gada augustā Dobeles novads piedzīvoja lielus vētras postījumus, tajā skaitā tika norauti jumti un sabojātas ēkas. Lai atbalstītu nelaimē cietušos iedzīvotājus un paātrinātu vētras seku novēršanu, vietējiem tiem tika nodrošināta bezmaksas būvniecības atkritumu un šīfera nodošana.
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