Valdība apturējusi vēja parka “K2 Ventum” būvniecību, bet uzņēmums negrasās padoties - strīds nonācis tiesā
Administratīvā rajona tiesa ierosinājusi lietu par valdības atteikumu vēja parka “K2 Ventum” būvniecībai Dienvidkurzemes novadā. Projekta attīstītājs uzskata, ka valdības lēmums pieņemts, pārkāpjot likumu, un vēlas panākt tā atcelšanu.
Uzņēmums “K2 Ventum” tiesā apstrīdējis Ministru kabineta 31. augusta lēmumu, ar kuru netika akceptēta vēja elektrostaciju parka būvniecība Sakas pagastā. Uzņēmums vēlas, lai tiesa atzītu valdības rīkojumu par prettiesisku un tiktu pieņemts projektam labvēlīgs lēmums. Tiesa pieteikumu pieņēmusi izskatīšanai un pieprasījusi valdības un Valsts vides dienesta paskaidrojumus.
“K2 Ventum” valdes loceklis Agris Kalniņš norāda, ka valdības lēmums pieņemts bez pietiekama pamatojuma un uzņēmumam nav nodrošināta pienācīga iespēja izteikt savu viedokli. Viņš arī apgalvo, ka valdība nav ievērojusi lēmuma pieņemšanai noteiktos termiņus un būtiski mainījusi rīkojuma projektu īsi pirms tā apstiprināšanas.
“Valsts nevar vairākus gadus noteikt investoram procedūru, piešķirt projektam prioritāru statusu, saņemt pozitīvu kompetentās iestādes atzinumu un pēc tam politiski mainīt spēles noteikumus,” uzsver Kalniņš. Viņš norāda, ka uzņēmums vairākus gadus strādājis pie projekta sagatavošanas, pielāgojis to vides aizsardzības prasībām un saņēmis pozitīvu atzinumu par ietekmi uz vidi.
Plānotais vēja parks būtu viens no vērienīgākajiem šāda veida projektiem Latvijā. Tas paredz līdz 46 vēja elektrostacijām ar kopējo jaudu līdz 322 megavatiem un vairāku simtu miljonu eiro privātās investīcijas. Pēc uzņēmuma aprēķiniem, Dienvidkurzemes novads no projekta ik gadu varētu saņemt aptuveni 805 000 eiro. Uzņēmums arī aplēsis, ka iespējamais prasījums saistībā ar projektu varētu sasniegt pat 120 miljonus eiro.
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Savukārt Klimata un enerģētikas ministrija iepriekš skaidroja, ka valdības atteikuma pamatā ir vairāki neatrisināti jautājumi. Tostarp nav notikusi prasītā atkārtotā sabiedriskā apspriešana, kā arī pastāv atšķirīgi juridiskie viedokļi par vēja elektrostaciju būvniecību piekrastes aizsargjoslā. Ministrija atzinusi, ka lēmuma pieņemšanas termiņš nav ievērots, tomēr uzsver, ka tas automātiski nenozīmē pienākumu projektu apstiprināt.
Tiesa tagad vērtēs uzņēmuma prasību un valdības lēmuma pieņemšanas apstākļus. Ministru kabinetam un Valsts vides dienestam uzdots sniegt rakstveida paskaidrojumus, savukārt procesa dalībniekiem līdz 13. novembrim jāizsaka viedoklis par biedrības “Piekraste rītdienai” iespējamu iesaistīšanu lietā. Pagaidām vēja parka tālāka attīstība ir apturēta, jo bez valdības akcepta uzņēmums nevar turpināt projekta īstenošanu.