Saeimā izcēlies skandāls: Liepiņa apsūdz Judinu vardarbīgā attieksmē pret darbinieci
Saeimā izcēlies skandāls pēc deputātes Lindas Liepiņas publiski paustajām apsūdzībām pret Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētāju Andreju Judinu. Liepiņa apgalvo, ka Judins vardarbīgi izturējies pret kādu Saeimas darbinieci, kurai pēc notikušā radušās veselības problēmas.
Pats deputāts apsūdzības kategoriski noliedz un uzskata, ka pret viņu tiek celta neslava.
Par iespējamo incidentu Liepiņa ceturtdien, 15. oktobrī, paziņoja sociālajā tīklā “Facebook”. Viņa stāsta, ka otrdien pie Saeimas nama redzējusi neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnu, bet nākamajā vakarā ar viņu sazinājies kādas Saeimas darbinieces vīrs. Viņš vēlāk esot vērsies pie deputātes ar iesniegumu par Judina iespējamo vardarbīgo izturēšanos pret viņa sievu.
Liepiņa apgalvo, ka notikušais atstājis sekas uz darbinieces veselību un iesniegumi jau esot nonākuši Valsts policijā un Valsts darba inspekcijā. Tomēr iespējamā incidenta apstākļi pagaidām nav neatkarīgi apstiprināti.
Deputāte paziņojusi, ka aicinās sasaukt Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas ārkārtas sēdi, kurā rosinās Judina izslēgšanu no sešām Saeimas plenārsēdēm. Tāpat viņa aicina partijas “Jaunā Vienotība” ētikas komisiju izvērtēt Judina rīcību un uzskata, ka viņam nevajadzētu turpināt vadīt Juridiskās komisijas sēdes, kamēr tiek skaidroti notikušā apstākļi. Liepiņa arī aicina Judinu atteikties no nākamās Saeimas deputāta mandāta.
Savukārt Andrejs Judins viņam izvirzītās apsūdzības kategoriski noliedz, uzskatot, ka pret viņu tiek celta neslava. Deputāts skaidro, ka jau 13. oktobrī vērsies Saeimas administrācijā ar lūgumu izvērtēt jautājumus, kas saistīti ar darba organizāciju Juridiskajā komisijā.
Judins uzsver, ka ikvienam ir tiesības uz cieņpilnu attieksmi un drošu darba vidi, tādēļ atbalsta rūpīgu un objektīvu notikušā izvērtēšanu. Vienlaikus viņš norāda, ka, respektējot darbinieces privātumu, publiski neapspriedīs darba attiecību detaļas, bet savu skaidrojumu sniegs atbildīgajām institūcijām.