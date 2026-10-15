Krīzes situācijās bez sakariem nepaliksim: Latvijā plāno ieviest nacionālo viesabonēšanu
Latvijā plānots ieviest nacionālo viesabonēšanu, kas krīzes situācijās iedzīvotājiem nodrošinātu mobilos sakarus pat tad, ja viņu operatora tīkls nedarbotos.
Saeima pirmajā lasījumā atbalstījusi grozījumus Elektronisko sakaru likumā, kas paredz šādas sistēmas izveidi. Ja krīzes vai ārkārtas situācijā kāda mobilo sakaru operatora tīkls ilgstoši nebūs pieejams, tā klienti varēs izmantot cita operatora tīklu. Mobilais tālrunis automātiski pieslēgsies pieejamajam tīklam, ļaujot turpināt zvanīt un sūtīt īsziņas.
“Krīzes brīdī cilvēkiem jābūt iespējai sazināties ar tuviniekiem, izsaukt palīdzību un saņemt svarīgu informāciju. Tāpēc ir būtiski nodrošināt, lai sakari būtu pieejami arī tad, ja kāda operatora tīkls nedarbojas,” iepriekš uzsvēris Saeimas Tautsaimniecības komisijas priekšsēdētājs Arvils Ašeradens.
Nacionālā viesabonēšana nedarbosies pastāvīgi. Kā skaidro Satiksmes ministrija, to aktivizēs tikai pēc atbildīgās krīzes vadības institūcijas lēmuma. Sistēmas mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem iespēju sazināties arī nopietnu sakaru traucējumu gadījumā.
Plānots, ka mobilo sakaru operatoriem jaunā sistēma būs jāievieš līdz 2027. gada 1. jūlijam. Tomēr grozījumi vēl nav pieņemti galīgi – Saeimai tie jāatbalsta arī galīgajā lasījumā.