“Maxima” sadarbībā ar Veselīga uztura kustību “Ēstprieks” sāk ražot īpaši bērniem radītas maltītes
Rūpēs par sabalansētu maltīti ikdienā, “Maxima Latvija” sadarbībā ar Veselīga uztura kustību “Ēstprieks” laidusi klajā īpaši bērniem radītas “Meistara Marka” maltītes. To receptūras izstrādātas sadarbībā ar Bērnu slimnīcas speciālistiem, kuri rūpējas par veselīga uztura popularizēšanu bērniem. Receptes ir atbilstošas veselīga uztura vadlīnijām un Ministru kabineta noteikumiem. “Meistara markas” piedāvājumā radītas divas īpaši bērniem paredzētas maltītes, ņemot arī vērā bērnu iecienītas garšas – cāļa fileja ar kartupeļu biezeni un dārzeņiem un biezpiena plācenīši ar samazinātu cukura daudzumu. Maltītes pieejamas visos “Maxima” veikalos Latvijā par īpaši pieejamu cenu, attiecīgi 3.99 eiro un 1.99 eiro.
Jauno maltīšu receptūrās ir īpaši pārdomāta sastāvdaļu izvēle, lai bērniem piedāvātu ne vien gardu, bet arī pilnvērtīgu maltīti. Cāļa fileja ar kartupeļu biezeni papildināta ar daudzveidīgiem dārzeņiem – ziedkāpostiem, cukīni, zaļajiem zirnīšiem un sarkano papriku, savukārt biezpiena plācenīši ir olbaltumvielām bagāta izvēle ar augstu biezpiena īpatsvaru un samazinātu cukura daudzumu.
“Mēs nemitīgi domājam par to, kā attīstīt “Meistara marka” sortimentu un atvieglot mūsu klientu ikdienu. Šoreiz īpašu uzmanību esam veltījuši bērniem, radot maltītes, kuru tapšanā sadarbojāmies ar veselīga uztura kustību “Ēstprieks”, kas ikdienā rūpējas par veselīgām maltītēm Bērnu slimnīcas pacientiem. Mums bija svarīgi līdzīgu piedāvājumu nodrošināt arī mūsu veikalos. Radot jaunos produktus, vēlējāmies apvienot vairākas ģimenēm būtiskas lietas – pārdomātu sastāvu, bērniem pazīstamas un iecienītas garšas un, protams, pieejamu cenu. Ceram, ka jaunās maltītes kļūs par ērtu risinājumu vecākiem reizēs, kad pašiem pagatavot maltīti nav iespējas,” stāsta Ivonna Zirdziņa, “Maxima Latvija” ražošanas departamenta direktore.
“Veselīga uztura pamatā ir daudzveidība, regularitāte un mērenība. Gan lieliem, gan maziem vajadzētu dienā ieturēt trīs pamata ēdienreizes un 2-3 uzkodas. Maltītēs ieteicams iekļaut produktus no dažādām produktu grupām: olbaltumvielu avots ir gaļa, zivis, olas, biezpiens un pākšaugi; enerģijas avots ir graudaugi – maize, putras, griķi, auzu pārslas, kā arī kartupeļi; vērtīgām uzturvielām bagāti ir dārzeņi un augļi, kas arī piešķir ēdienam dažādību un krāsas. Veselīga uztura kustība “Ēstprieks” kopā ar “Maxima Latvija” vēlas uzsvērt, ka veselīgām izvēlēm nav jābūt sarežģītām vai laikietilpīgām, tāpēc piedāvājam pilnvērtīgu un sabalansētu maltīti arī veikalu plauktos,“ skaidro Veselīga uztura kustības “Ēstprieks “ vēstnese, Bērnu slimnīcas uztura speciāliste Lizete Puga.
Veselīga uztura kustība “Ēstprieks” kopā ar atbildīgiem uzņēmumiem – “Ezerkauliņi”, “Mārupes siltumnīcas”, “Alpro”, “Smiltenes Piens”, “Balticovo”, “Latvijas Maiznieks” un “Rēzeknes Gaļas Kombināts” – ne tikai rūpējas par pacientu gardām un veselīgām maltītēm, bet arī palīdz izglītot Latvijas ģimenes par pilnvērtīga uztura nozīmi atveseļošanās procesos. Kustība aicina sabiedrību iesaistīties un atbalstīt šo iniciatīvu, jo veselīgi ēšanas paradumi, kas veidojas jau bērnībā, ir ieguldījums nākotnes veselībā. Vairāk par veselīga uztura kustību “Ēstprieks” un atbalsta iespējām uzzini: www.maxima.lv/estprieks.