Svarīgas ziņas vecākiem: Saeima plāno mainīt uzturlīdzekļu izmaksas kārtību
Latvijā varētu pieaugt valsts izmaksātie uzturlīdzekļi bērniem, kuru vecāki nemaksā alimentus. Saeima pirmajā lasījumā atbalstījusi grozījumus Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā, kas paredz mazināt nevienlīdzību starp bērniem, kuri uzturlīdzekļus saņem no vecākiem, un tiem, kuriem tos maksā valsts.
Pašlaik Latvijā pastāv divi atšķirīgi minimālo uzturlīdzekļu apmēri. Viens nosaka summu, kas bērna uzturēšanai jānodrošina vecākam, savukārt otrs – mazāku summu, ko izmaksā valsts, ja vecāks savus pienākumus nepilda. Plānotās izmaiņas paredz šo atšķirību novērst.
Šobrīd par bērnu līdz septiņu gadu vecumam Uzturlīdzekļu garantiju fonds izmaksā 155 eiro mēnesī, lai gan noteiktais minimālais uzturlīdzekļu apmērs ir 195 eiro. Savukārt par bērniem no septiņu gadu vecuma valsts maksā 180 eiro mēnesī, kamēr vecākam noteiktais minimālais maksājums ir 234 eiro.
Ja grozījumi tiks pieņemti galīgajā lasījumā, valsts izmaksātie uzturlīdzekļi varētu pieaugt par 40 līdz 54 eiro mēnesī atkarībā no bērna vecuma. Vienlaikus fonds neizmaksās vairāk par summu, kas paredzēta tiesas nolēmumā vai vienošanās par uzturlīdzekļiem.
Izmaiņu īstenošanai 2027. gadā valsts budžetā būtu nepieciešami aptuveni 20 miljoni eiro. Likumprojekta autori norāda, ka daļa šīs naudas varētu atgriezties budžetā, pieaugot mājsaimniecību ienākumiem un nodokļu ieņēmumiem.
Pagaidām izmaiņas vēl nav stājušās spēkā, jo Saeima tās atbalstījusi tikai pirmajā lasījumā. Lai jaunā kārtība kļūtu par likumu, grozījumi vēl jāpieņem galīgajā lasījumā.