Bērnu slimnīcā sasniegta rekordaugsta apmierinātība ar ēdināšanu - 83%
Pilnvērtīgam un sabalansētam uzturam ir būtiska nozīme bērnu veselībā un attīstībā ik dienu, bet īpaši svarīgs tas kļūst ārstēšanās laikā. Pateicoties veselīga uztura kustībai “Ēstprieks”, valsts budžeta finansējumam, virknei ziedotāju un patiesam komandas darbam, Bērnu slimnīcā sasniegts līdz šim augstākais ēdināšanas apmierinātības rādītājs – 83 %. Lai turpinātu pilnveidot Bērnu slimnīcas pacientu ēdināšanu, Bērnu slimnīca, Bērnu slimnīcas fonds un “Maxima Latvija” aicina iedzīvotājus līdz 31. oktobrim iesaistīties veselīga uztura kustības “Ēstprieks” rudens ziedošanas kampaņā.
Ik gadu Bērnu slimnīcas nodaļās ārstējas teju 15 000 bērnu un jauniešu no visas Latvijas un pacientiem tiek pasniegts vairāk nekā 300 000 maltīšu, kas tiek pielāgotas atbilstoši katra pacienta vajadzībām, tāpēc ēdienkarte tiek veidota septiņām diētām. Atbilstoši jaunākajiem šī gada rādītājiem, apmierinātība ar ēdināšanu sasniegusi rekordaugstu līmeni – 83 % no slimnīcas pacientiem ir bijuši apmierināti. Ēdināšana Bērnu slimnīcā tiek nodrošināta no valsts budžeta līdzekļiem, bet nozīmīgu pienesumu veido atbalstītāju produkti, “Maxima Latvija” un individuālie ziedojumi, kas ļauj maltītes papildināt un pasniegt tās skaistāk.
Līdz 31. oktobrim arī ikviens Latvijas iedzīvotājs var sniegt savu atbalstu Bērnu slimnīcas pacientu ēdināšanai, atbalstot kustību “Ēstprieks” dažādos veidos:
- izvēloties kustības partneru produktus “Maxima” veikalos un internetveikalā Barbora.lv,
- ziedojot “Paldies” punktus un depozīta maksu “Maxima” veikalos,
- veicot jebkādas summas ziedojumu Bērnu slimnīcas fondam vietnē www.bsf.lv.
“Bērnu slimnīcā daudzi pacienti pavada vairākas dienas, bet ir bērni, kuriem jāārstējas pat mēnešiem ilgi. Lai bērniem un jauniešiem atveseļošanās notiktu raitāk, svarīgas ir arī garšīgas un pilnvērtīgas maltītes, kuras varam piedāvāt, pateicoties veselīga uztura kustībai “Ēstprieks”. Šo kustību pirms sešiem gadiem izveidojām kopā ar Bērnu slimnīcas fondu un “Maxima Latvija”. Esam pateicīgi visiem “Ēstprieka” atbalstītājiem, kā arī mūsu Ēdināšanas dienestam, kas rūpējas par Bērnu slimnīcas pacientu labsajūtu un dāvā prieku,” uzsver Ieva Damberga, Bērnu slimnīcas klīniskā virsmāsa.
"No sirds pateicamies “Maxima Latvija”, visiem “Ēstprieka” partneriem un ikvienam ziedotājam par rūpēm, kas pārtop gardākās, daudzveidīgākās un skaisti pasniegtās maltītēs Bērnu slimnīcas pacientiem. Bērnam, kurš ārstējas slimnīcā, pazīstama garša vai mīļākais ēdiens sagādā prieku un var sniegt mazliet māju sajūtas. Tas, ka bērni un viņu vecāki ēdināšanu novērtē arvien augstāk, ir gandarījums visiem, kuri pielikuši roku un sirdi šajā kopīgajā darbā. Paldies, ka esat līdzās un palīdzat ienest bērnu ikdienā vairāk prieka arī ārstēšanās laikā," saka Bērnu slimnīcas fonda valdes priekšsēdētāja Vineta Vilistere-Lāce.
“Rūpes par bērnu un jauniešu veselību ir ilgtermiņa darbs, kurā svarīga ir gan speciālistu iesaiste, gan atbildīgu partneru, gan sabiedrības atbalsts. Ir patiess gandarījums, ka Bērnu slimnīcas pacienti un viņu vecāki ik dienu atzinīgi novērtē Bērnu slimnīcā pasniegtās maltītes un viņu pozitīvās atsauksmes ir mūsu kopīgā darba lielākais novērtējums. Arī šoruden aicinām ikvienu iesaistīties “Ēstprieka” kampaņā sev ērtākajā veidā, lai kopīgiem spēkiem turpinātu nodrošināt gardu un kvalitatīvu ēdināšanu Bērnu slimnīcā, kā arī turpināt rūpes par veselību arī mājās,” stāsta “Maxima Latvija” korporatīvo attiecību direktors Jānis Beseris.
Veselīga uztura kustība “Ēstprieks” dibināta 2020. gadā, un to izveidoja “Maxima Latvija” un “Bērnu slimnīcas fonds”, lai papildus Veselības ministrijas piešķirtajam finansējumam pilnvērtīgi rūpētos par gardām Bērnu slimnīcas pacientu maltītēm un visu nepieciešamo to pagatavošanai un pasniegšanai. Tas nebūtu iespējams bez atbildīgiem partneriem – “Ezerkauliņi”, “Mārupes siltumnīcas”, “Alpro”, “Smiltenes Piens”, “Balticovo”, “Latvijas Maiznieks” un “Rēzeknes Gaļas kombināts” –, kā arī sabiedrības atbalsta. Pērn kustībai “Ēstprieks” gada laikā tika ziedoti vairāk nekā 155 000 eiro.