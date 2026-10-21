VIDEO: 300 km/h lielā ātrumā pakaļ rekordam - vai Latvijas izpletņlēcējiem izdevās vēsturiskais lēciens?
Septembrī iecerētais vēsturiskais mēģinājums Latvijas izpletņlēcējiem bija jāatliek laikapstākļu dēļ, un arī oktobra sākumā daba ieviesa savas korekcijas. Lai gan iecerēto Latvijas rekordu “free fly” disciplīnā šoreiz neizdevās sasniegt, komanda ir pārliecinājusies par savu gatavību un cer vēsturisko mērķi piepildīt jau nākamajā pavasarī.
Kā portālam Jauns.lv stāsta “Skydive Latvia” izpletņlēcējs un instruktors Reinis Rutentāls, sākotnēji rekorda mēģinājums bija plānots septembrī, taču nelabvēlīgo laikapstākļu dēļ to nācās pārcelt uz oktobri.
Ieceri izjauca zemi mākoņi
2. oktobrī izpletņlēcēji aizvadīja noslēdzošo treniņu dienu, kurā piedalījās septiņi sportisti. Savukārt 3. oktobrī Limbažos uz rekorda mēģinājumiem pulcējās astoņi dalībnieki un operators no Igaunijas, kuram bija paredzēts fiksēt lēciena norisi.
Komanda veica divus iesildīšanās lēcienus, kam sekoja pirmais rekorda mēģinājums. Tajā izpletņlēcējiem gandrīz izdevās izveidot iecerēto astoņu cilvēku formāciju, lidojot ar galvu uz leju jeb “head down” pozīcijā.
Tomēr pirms ceturtā lēciena virs lidlauka sablīvējās zemi mākoņi, un drošības apsvērumu dēļ lēcieni bija jāpārtrauc.
“Pietrūka pavisam nedaudz - varbūt pat tikai vēl viens mēģinājums,” atzīst Rutentāls.
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Mērķis paliek nemainīgs – pirmais Latvijas rekords “free fly” disciplīnā
Lai gan šoreiz vēsturisko mērķi sasniegt neizdevās, izpletņlēcēji negrasās padoties. Oktobra mēģinājums ļāvis pārliecināties, ka komanda ir gatava izaicinājumam, un sportisti cer atgriezties debesīs jau nākamajā pavasarī.
Iepriekš sarunā ar Jauns.lv Rutentāls skaidroja, ka “free fly” ir viena no sarežģītākajām izpletņlēkšanas disciplīnām. Atšķirībā no klasiskā brīvā kritiena, kurā sportisti lido ar vēderu pret zemi, šajā disciplīnā iespējams lidot arī vertikāli - stāvus, sēdus vai ar galvu uz leju.
Tieši pēdējā pozīcija ir Latvijas komandas lielais izaicinājums. Sākotnējā iecere paredzēja vienā lēcienā izveidot deviņu izpletņlēcēju formāciju, bet desmitajam dalībniekam - operatoram - visu procesu nofilmēt un fiksēt rekorda mēģinājumu.
Brīvajā kritienā sportisti sasniedz aptuveni 300 kilometru stundā lielu ātrumu. Šādos apstākļos katrai kustībai un sekundei ir nozīme - lai formāciju ieskaitītu kā pabeigtu, tā ir ne tikai jāizveido, bet arī jānotur vismaz trīs sekundes.
Lai to paveiktu, nepieciešama precīza sadarbība un pilnīga uzticēšanās komandas biedriem. Katram izpletņlēcējam ir sava loma - vieni veido formācijas pamatu, bet citiem precīzi jāpielido klāt un jāieņem sava vieta.
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"Skydive Latvija" izpletņlēcēji
Latvijas izpletņlēcēji centīsies sasniegt līdz šim nebijušu rekordu – pirmo Latvijas rekordu “free fly” disciplīnā.
Pavasarī mēģinās vēlreiz
Lai gan šoreiz laikapstākļi neļāva izmantot visas iespējas, komanda ir ieguvusi vērtīgu pieredzi un pārliecību par savām spējām. Tagad priekšā ir nākamais sagatavošanās posms, lai pavasarī atkal varētu mēģināt sasniegt iecerēto rekordu.
Rutentāla ieceres liecina, ka Latvijas izpletņlēcējiem šis ir tikai sākums. Ja izdosies uzstādīt pirmo Latvijas rekordu “free fly” disciplīnā, nākotnē varētu sekot arī lielāki izaicinājumi, sadarbojoties ar Lietuvas un Igaunijas kolēģiem.
Šoreiz debesīs pietrūka pavisam nedaudz, taču mērķis nav mainījies. Latvijas izpletņlēcēji cer, ka nākamajā mēģinājumā laikapstākļi būs labvēlīgāki un ilgi gatavotā formācija beidzot izdosies.