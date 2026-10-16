Ar visu iedzīvi ratiņos – latvietis kājām mēro ceļu apkārt pasaulei
200 dienas ceļā, gandrīz 9000 kilometru kājām un vidēji 12 stundas dienā, kas pavadītas soļojot – tāda šobrīd ir latvieša ...
“Agrāk nevarēju sagaidīt katras dienas beigas, bet tagad man laika nepietiek!” Latvietis, kurš 20 gadus cīnījies ar nevēlēšanos dzīvot, kājām dodas apkārt pasaulei
200 dienas ceļā, gandrīz 9000 kilometru kājām un vidēji 12 stundas dienā, kas pavadītas soļojot – tāda šobrīd ir latvieša Kristiana Kārkliņa ikdiena. Viņš apņēmies kājām apiet apkārt pasaulei, taču aiz iespaidīgā izaicinājuma slēpjas daudz personiskāks stāsts. Sarunā ar Jauns.lv Kristians atklāj, ka savulaik divdesmit gadus cīnījies ar nevēlēšanos dzīvot, bet tagad beidzot atradis mērķi, kura dēļ katru rītu ar prieku mosties un doties tālāk.
Kā Jauns.lv atklāj Kristians, gandrīz 200 dienu ilgajā ceļojumā atpūtas dienas bijušas retums. Austrālijā viņš atpūtai un ceļojuma organizēšanai atvēlējis vien divas dienas – vienu pirms un otru pēc Nullarboras līdzenuma šķērsošanas. Tas ir aptuveni 1200 kilometru garš posms, kurā nav pārtikas veikalu vai apdzīvotu vietu, vien aptuveni deviņas degvielas uzpildes stacijas ar moteļiem.
Savukārt Ziemeļamerikā pēdējā piespiedu atpūtas diena bijusi pirms 78 dienām, kad savvaļas ugunsgrēku dēļ nācies mainīt ieplānoto maršrutu. Kopš tā laika Kristians bez nevienas brīvdienas nogājis jau aptuveni 3900 kilometru, ik dienu mērojot gandrīz 50 kilometrus.
80 stundas nedēļā uz kājām un naktis teltī
Ceļā viņš pavada aptuveni 12 stundas dienā jeb 80 stundas nedēļā. Rīti sākas jau ap pulksten 6.30, bet pirms astoņiem viņš cenšas būt ceļā. Arī pēc garās dienas atpūtai daudz laika neatliek – jāuzņem aptuveni 4000 kaloriju, jāuzlādē ārējie akumulatori un jāatrod piemērota vieta nakšņošanai.
Aptuveni 80% nakšu Kristians pavada teltī, tās uzcelšanai piemērotas vietas meklējot ar "Google" satelītkartes palīdzību. Tomēr par brīvdienām viņš pat nedomā. “Nav tāda varianta izlaist dienu, jo negribas,” atzīst ceļotājs.
Viņš savu vērienīgo ceļojumu sāka šā gada 29. martā Austrālijas pilsētā Pērtā. Pirmajā posmā viņš 86 dienās kājām šķērsoja Austrāliju, līdz Sidnejai mērojot aptuveni 4200 kilometru. Pēc tam viņš nogāja vēl 450 kilometru Jaunzēlandē, bet jūlijā devās uz Kanādu, lai sāktu ceļojuma Ziemeļamerikas posmu.
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Šobrīd Kristians atrodas ASV Indianas štatā un tuvāko dienu laikā plāno sasniegt Ohaio. Viņš prognozē, ka līdz Ņujorkai būs nogājis jau vairāk nekā 10 000 kilometru. Neraugoties uz milzīgo fizisko slodzi un garajām dienām ceļā, ceļotājs atzīst, ka jūtas labi gan fiziski, gan emocionāli.
Grūtākais pārbaudījums bija vēl pirms pirmā soļa
Vaicāts, kas līdz šim bijis grūtākais pārbaudījums un vai kādreiz apsvēris iespēju ceļojumu pārtraukt, Kristians atklāj, ka lielākās grūtības patiesībā piedzīvojis vēl pirms došanās ceļā.
“Visgrūtākais bija 20 gadus gribēt, lai dzīve beidzas, un gadiem vienkārši gaidīt beigas,” neslēpj Kristians. Viņš atzīst, ka arī saņemties lielajam izaicinājumam nav bijis viegli.
Vēl pēdējā vakarā pirms ceļojuma sākuma viņš divreiz gandrīz pārliecinājis sevi no ieceres atteikties, bet pirmajās nedēļās nemitīgi meklējis iemeslus, lai visu pārtrauktu. Tomēr ar katru noieto kilometru vēlme turpināt kļuvusi arvien spēcīgāka.
“Jo vairāk noiets, jo vieglāk turpināt,” viņš atzīst, piebilstot, ka pārmaiņas savā pašsajūtā izjutis jau pašā ceļojuma sākumā. “Katru dienu esmu laimīgs – katru dienu ir uzdevums, ir kontinentu mērķis un lielais mērķis.”
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“Agrāk nevarēju sagaidīt dienas beigas, bet tagad man laika nepietiek!”
Kristians neslēpj, ka šis ceļojums pilnībā mainījis viņa attieksmi pret dzīvi. “No dzīves es neko iepriekš negribēju – tikai lai tā beigtos. Es nevarēju sagaidīt katras dienas beigas, bet tagad man visam laika nepietiek,” viņš atklāj.
Tagad ikdienai ir pavisam cita jēga, un Kristians cer, ka viņa neatlaidība ļaus sasniegt ko patiešām ievērojamu. “Tā vietā, lai katru dienu ārā riņķotu pa vienu un to pašu maršrutu, es atradu savu nišu. Mēģināšu ieiet vēsturē un uzlikt sevi uz kartes. Varbūt šis viss būs kā pirmais solis kaut kam lielākam,” viņš spriež.
Viens no līdz šim lielākajiem sasniegumiem bijusi Austrālijas šķērsošana. Tas prasījis ne tikai fizisku izturību, bet arī stingru laika plānošanu. Kristiana vīza bijusi derīga tikai trīs mēnešus, tāpēc ik dienu nācies mērot aptuveni 50 kilometrus. “Ja kaut kas notiktu vai saplīstu un aizkavētu mani kaut vai par divām dienām, šis rekorda mēģinājums beigtos,” skaidro ceļotājs.
Līdz pasaules rekordam vēl 18 000 kilometru, bet Kristians jau domā par nākamajiem izaicinājumiem
Vaicāts, ko viņam personīgi nozīmētu pasaules rekorda sasniegšana, Kristians atzīst, ka tas, visticamāk, būtu tikai sākums jauniem izaicinājumiem. “Rekorda sasniegšana nozīmētu, ka man vajadzēs meklēt lielākus pārbaudījumus, lai justos labi,” viņš spriež.
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Tomēr pagaidām par nākamajiem mērķiem domāt ir pāragri – līdz iecerētā rekorda sasniegšanai vēl jānoiet gandrīz 18 000 kilometru, un ceļā būs jāpavada vairāk nekā gads.
Kristiana iespaidīgajam ceļojumam iespējams sekot līdzi arī tiešsaistē. Viņa interaktīvajā kartē redzams līdz šim veiktais maršruts, kas tiek atjaunināts ikreiz, kad ceļotājs augšupielādē jaunu aktivitāti lietotnē “Strava”.
Vērienīgi pārgājieni Kristianam nav sveši. 2023. gadā viņš nepilnā mēnesī kājām apceļoja Islandi, mērojot 1474 kilometrus. Arī iepriekš latvietis apliecinājis savu izturību – 2016. gadā viņš ieguva otro vietu 136 kilometru garajā pārgājienā Kolka–Dubulti.