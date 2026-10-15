Tramps apsver sankciju mīkstināšanu Krievijas “ēnu flotes” kuģiem: kas slēpjas aiz šī lēmuma?
ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija apsver iespēju mīkstināt sankcijas tā dēvētās “ēnu flotes” tankkuģiem, kas iepriekš pārvadājuši naftu no Krievijas, Irānas un Venecuēlas, vēsta aģentūra “Reuters”.
Atsaucoties uz ASV amatpersonu, "Reuters" ziņo, ka šāda soļa mērķis ir samazināt rekordaugstās naftas pārvadājumu izmaksas un palielināt naftas piegādes pasaules tirgū.
Apspriestais priekšlikums paredz, ka kuģiem, kuriem iepriekš piemērotas ASV sankcijas, noteiktos apstākļos varētu atļaut pārvadāt naftu un naftas produktus, uz kuriem Vašingtonas ierobežojumi neattiecas. Tas nozīmē, ka runa nav par brīvu Krievijas vai Irānas sankcionētās naftas pārvadāšanu, bet gan par iespēju izmantot šos tankkuģus citu, atļautu kravu transportēšanai.
Lai izmantotu sankcijām pakļautos kuģus, uzņēmumiem būtu jāsaņem īpaša ASV Finanšu ministrijas atļauja. Pēc amatpersonas teiktā, galvenais mērķis ir palielināt jēlnaftas un naftas produktu piegādes no Persijas līča reģiona, kur saspīlētā situācija ir būtiski sadārdzinājusi pārvadājumus.
Šīs diskusijas notiek tikai dažas dienas pēc tam, kad Tramps pieņēma vēl vienu pretrunīgi vērtētu lēmumu – uz laiku atcēla sankcijas Krievijas dīzeļdegvielai. Šis solis izraisīja asu Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska, vairāku Eiropas valstu pārstāvju un pat paša Trampa Republikāņu partijas senatoru kritiku.
Kritiķi brīdina, ka sankciju atvieglošana Krievijai varētu nodrošināt papildu ienākumus, ko Maskava izmantotu kara turpināšanai Ukrainā. Savukārt Trampa administrācija cenšas ierobežot augstās naftas un degvielas cenas, kas kļuvušas par arvien lielāku politisku problēmu pirms 3. novembrī gaidāmajām ASV Kongresa vidustermiņa vēlēšanām.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Pagaidām galīgais lēmums par sankciju mīkstināšanu “ēnu flotes” kuģiem nav pieņemts. Tomēr jau pati šādas iespējas apspriešana liecina, ka Vašingtona meklē jaunus veidus, kā samazināt energoresursu cenas, vienlaikus cenšoties saglabāt ierobežojumus pret sankcionētās naftas tirdzniecību.