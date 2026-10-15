Zviedrijas kroņprincese Viktorija.
Sabiedrība
Šodien 11:29
Latviju apmeklēs augsti viesi: Rīgā ieradīsies topošā Zviedrijas karaliene
Trešdien, 21. oktobrī, Latviju darba vizītē apmeklēs Zviedrijas kroņprincese Viktorija. Vizītes laikā viņai paredzēta tikšanās ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču, kā arī dalība vairākos pasākumos Rīgā.
Kroņprincese piedalīsies Valsts prezidenta rīkotajā pieņemšanā Rīgas pilī, kas veltīta Rīgas Ekonomikas augstskolas “Nākotnes līderu akadēmijas” darbības desmitgadei. Tāpat vizītes programmā iekļauts Latvijas Nacionālā vēstures muzeja apmeklējums.
Viktorija viesosies arī Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā, kur tiksies ar studentiem no Zviedrijas. Savukārt Rīgas Ekonomikas augstskolā kroņprincese piedalīsies apaļā galda diskusijā “Sievietes uzņēmējdarbībā”.
Jāatzīmē, ka kroņprincese Viktorija ir Zviedrijas karaļa Kārļa XVI Gustava un karalienes Silvijas vecākā meita. Viņa ir pirmā Zviedrijas troņa mantošanas secībā un nākotnē kļūs par valsts karalieni, pārņemot troni pēc sava tēva.