Latviju apmeklēs augsti viesi: Rīgā ieradīsies topošā Zviedrijas karaliene
Foto: Stella Pictures/Abaca/Sipa USA/ Vida Press
Zviedrijas kroņprincese Viktorija.
Sabiedrība

Latviju apmeklēs augsti viesi: Rīgā ieradīsies topošā Zviedrijas karaliene

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Trešdien, 21. oktobrī, Latviju darba vizītē apmeklēs Zviedrijas kroņprincese Viktorija. Vizītes laikā viņai paredzēta tikšanās ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču, kā arī dalība vairākos pasākumos Rīgā.

Latviju apmeklēs augsti viesi: Rīgā ieradīsies top...

Kroņprincese piedalīsies Valsts prezidenta rīkotajā pieņemšanā Rīgas pilī, kas veltīta Rīgas Ekonomikas augstskolas “Nākotnes līderu akadēmijas” darbības desmitgadei. Tāpat vizītes programmā iekļauts Latvijas Nacionālā vēstures muzeja apmeklējums.

Viktorija viesosies arī Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā, kur tiksies ar studentiem no Zviedrijas. Savukārt Rīgas Ekonomikas augstskolā kroņprincese piedalīsies apaļā galda diskusijā “Sievietes uzņēmējdarbībā”.

Jāatzīmē, ka kroņprincese Viktorija ir Zviedrijas karaļa Kārļa XVI Gustava un karalienes Silvijas vecākā meita. Viņa ir pirmā Zviedrijas troņa mantošanas secībā un nākotnē kļūs par valsts karalieni, pārņemot troni pēc sava tēva.

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